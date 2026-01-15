（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】宜蘭的太平山國家森林遊樂區是北台灣知名的景點，位於海拔365-2000公尺之間，是許多民眾選擇山林旅遊的最佳選擇之一。因應今(2026)年春節假期，為了讓入園的遊客能有優質的生態旅遊體驗，林業及自然保育署宜蘭分署特別整理了2026年春節旅遊攻略，包含開休園時間、蹦蹦車營運班次、原太平山俱樂部導覽、車潮總量管制措施等資訊。

上山過新年！ 太平山國家森林遊樂區春節旅遊攻略看過來 - https://www.watchmedia01.com

[春節開休園時間]

太平山國家森林遊樂區依循往例，每年除夕(2/16星期一)為園區全年唯一公告之休園日，而前一日的小年夜(2/15星期日)將除舊布新大掃除，因此，小年夜(2/15星期日)上午7:30開園、中午12:00全區休園，至大年初一(2/17星期二)上午8:00才會開園。大年初二起不分平假日每日6:00開園，20:00休園。提醒民眾，因應小年夜提早休園，當日蹦蹦車之末班車為10:30、返程班次為12:00，原太平山俱樂部休館，太平山莊午餐時段不供餐，鳩之澤溫泉最後售票時間為11:30，國光客運僅行駛至鳩之澤為止、返程提前於12:00由鳩之澤發車。

[蹦蹦車營運班次]

上山過新年！ 太平山國家森林遊樂區春節旅遊攻略看過來 - https://www.watchmedia01.com

廣告 廣告

因應太平山國家森林遊樂區除夕休園一日，及小年夜園區除舊布新大掃除，蹦蹦車除夕當日停駛，小年夜之末班車為10:30、返程班次為12:00。大年初一配合園區8:00開園，因此現場售票延至9:00開始，首班車9:30、末班車14:30；大年初二起，則恢復7:00現場開始售票，首班車7:30、末班車14:30。蹦蹦車每日僅有8班車次，車位有限，僅能現場購票，提醒民眾可上官網查詢售票情形。

上山過新年！ 太平山國家森林遊樂區春節旅遊攻略看過來 - https://www.watchmedia01.com

[園區車輛動態管制量1,000台]

太平山國家森林遊樂區不分平假日實施車輛動態總量管制措施，入園車輛上限為1,000台。倘入園車輛達1,000台之際，則不讓車輛入園，直至有車輛離園才會放行，以維持區內車輛在1,000台內。而入園車輛數達800台時，園區將開始透過如下管道進行預告：(1)前往太平山國家森林遊樂區途中的公路局6處電子看板；(2)警廣電台(FM104.9)；另外官網首頁也可關注入園車輛總數。連假期間，建議民眾可規劃及早入園，以避開8:00-12:00之車潮高峰期，另提醒若屆時遇冬季強烈寒流來臨，區內據點，有下雪機會，林業及自然保育署宜蘭分署將啟動區內「宜專一線」及「翠峰景觀道路」雪期動態預警性管制措施，確保遊客用路安全。