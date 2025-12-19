上工第一天就被逮！台中婦貪財當詐團車手 遭判刑入獄還倒賠803萬

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

台中市一名53歲蔡姓婦人為了賺快錢，加入詐騙集團擔任面交「車手」，去年10月首度出面取款時，因被害人早已報警並配合警方設局，蔡婦當場遭逮，不僅分文未得，於今年6月遭法院判刑1年，還須賠償被害人高達803萬元。

判決指出，詐騙集團先以現金儲值投資公司APP獲利等話術誘騙袁姓男子，讓其陸續交付803萬元現金。袁男事後察覺異狀報警，警方隨即展開偵辦，詐騙集團之後佯稱「要現金儲值手續費才能贖回其所投資獲利」，警方要袁男假意配合詐騙集團，約定再面交290萬元「投資手續費」，誘使車手現身。

去年10月13日上午，蔡婦依上游指示，假冒該公司線下營業員，前往約定地點準備取款，卻遭埋伏員警當場逮捕，整起詐騙因此曝光。

刑事部分，台中地院審理認為，蔡婦為圖個人私利，參與詐騙集團分工，破壞金融秩序與社會信任，助長詐騙集團猖獗興盛。考量她坦承犯行、屬犯罪未遂，但未與被害人和解，今年6月依三人以上共同詐欺取財未遂罪，判處有期徒刑1年。

袁男另提起刑事附帶民事訴訟，向蔡婦求償遭詐的803萬元。民事庭審理時，蔡婦經合法通知未到庭辯論，也未提出任何書狀陳述，法院依《民事訴訟法》視同承認被害人主張，認定蔡婦與詐騙集團成員具有犯意聯絡與行為分擔，屬共同侵權行為人，上周判蔡婦須連帶賠償袁男全數803萬元損失。全案仍可上訴。



