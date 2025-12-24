上市三天量價雙強！00991A榮登新ETF人氣王

文/李杉

台股主動式ETF熱潮持續延燒！甫於上週四（12月18日）掛牌的00991A（主動復華未來50）持續延燒熱度。據統計，00991A掛牌首日即創下近27萬張的爆量，且連續三個交易日成交量皆維持在10萬張以上的高水位，平均日成交量直逼16萬張，超越老牌市值型ETF（如 0050），榮登近期ETF市場的「人氣王」。

交易量的快速攀升，也顯示出投資人對具備「主動選股」能力的ETF需求正大幅升高，而這股買氣也直接反映在績效上。00991A掛牌首三日皆打敗大盤，展現出抗跌領漲的強勁韌性。

AI時代變動快，主動式ETF補強指數盲點

針對這波資金轉向主動式ETF的趨勢，財經專家謝晨彥（股怪教授）分析，傳統市值型ETF（如0050）雖然具備透明低成本優勢，但在AI高波動時代，其「市值加權」的邏輯容易導致資金過度集中，且必須等到股價下跌、市值滑落後才被動剔除衰退股，難免陷入「追高殺低」的迴圈。

謝晨彥指出，當市場從全面普漲進入個股分化階段，像00991A這類主動式ETF的優勢便浮現出來。它不僅看市值，也重視獲利成長與產業能見度，能動態調整權重，避免被迫將資金配置在基本面轉弱的股票上。

「主動式ETF能因應產業循環動態調整，當AI或半導體出現過熱訊號時，並非被迫『一路抱到最後』，而是透過換股與降權重來管理風險。」謝晨彥強調，這不是要取代0050，而是透過主動式的工具來補強指數型的盲點，這才是更符合當前環境的資產配置。

「不只買龍頭，同時鎖定中型成長股」

知名財經KOL「要不要來點稀飯套餐」則深入剖析00991A的選股邏輯，認為其策略核心在於不被指數綁住。他指出，00991A的策略是從台股上市櫃的市值前150大企業中，挖掘出50檔最具爆發力的潛力股。

「00991A不只買龍頭，更鎖定台股51～150名的中型成長股。」稀飯分析，許多飆股如台光電、世芯-KY，在進入0050成分股之前就已經漲了一大段，而00991A的目標就是抓住這段漲勢。此外，經理人呂宏宇過去操盤績效顯赫，展現出挑選成長股的實戰能力，對於對台股未來有信心、且希望爭取超越大盤報酬的投資人來說，是相當值得關注的指標。

AI 長線趨勢未變 市場回檔浮現布局良機

以00991A掛牌後連續數天爆量的情況來看，即使面對近期台股盤勢波動，投資人並未因震盪而卻步，反而積極尋找買點。

市場普遍認為，目前資金青睞的AI科技與半導體供應鏈，其背後是有實質獲利支撐的，並非空談題材的泡沫。展望2026年，AI應用逐漸落地，企業獲利仍將持續成長，近期股價經過修正後，反而讓優質股的評價面回歸合理，浮現了更佳的長線布局機會。

然而，主動式ETF的興起並不意味其必然能年年擊敗如0050等指數型產品。其核心價值在於，在市場結構瞬息萬變的時代，為投資人提供一個更貼近趨勢的彈性選擇，以因應高波動環境的投資策略。