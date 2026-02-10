上市僅三週！《英雄聯盟》格鬥新作《2XKO》不如預期 開發團隊宣布裁員

Riot Games 旗下以《英雄聯盟》世界觀為背景的格鬥遊戲《2XKO》，在結束搶先體驗並於 1 月 21 日正式推出後，僅三週時間過，官方馬上拋出震撼彈，宣布將大幅縮減開發團隊規模。據官方指出，這波裁員預計影響約 80 名員工，幾乎佔了該項目團隊的一半人數，而受影響的員工將獲得至少 6 個月的資遣費和轉職協助。

遊戲才剛正式推出 3 週，就宣布裁員。（圖源：2XKO）

針對這次決策，遊戲執行製作人 Tom Cannon 在官方公告中坦言，雖然《2XKO》在核心玩家社群中獲得了不錯的迴響，但整體遊戲的表現不如預期，尤其是把遊戲移植到主機平台後，玩家的參與度等相關數據顯示，無法長期支撐如此龐大的開發團隊規模。所以在經過內部討論後，公司決定進行重組縮編，以確保項目能永續經營。

雖然團隊規模縮減，但 Riot Games 強調這並不代表遊戲將停止營運。未來《2XKO》將轉由一個「規模較小但更專注」的團隊接手，首要任務是針對玩家提出的意見進行改善和修正。另外，官方也承諾原本規劃好的 2026 年電競賽事計畫將維持不變，會繼續和各地的賽事主辦方合作，維持遊戲在格鬥社群中的運作。