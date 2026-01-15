上市公司上班「同學稱羨」 張文突「離職斷聯」還殺人 警嘆：原因至今成謎

張文犯下震驚社會的隨機殺人案，專案小組嘗試還原其人生軌跡，但至今仍不清楚到底是什麼促成他的重大轉變。翻攝自臉書



張文去年12/19犯下隨機殺人案後墜樓身亡，檢警為釐清他的犯案動機，訪查百餘名相關人證人，試圖拼回他的人生軌跡。台北市警局刑警大隊長盧俊宏今（1/15）日受訪指出，張文早期就學積極認真，也唸書唸得很快樂，但最後僅差1學分，突然頓失學習熱忱。畢業後，張文曾在某知名上市電子公司上班，連同學都羨慕他，他卻在2021年6月突然離職並與親友斷聯，不久就開始計畫犯案，盧俊宏坦言，至今仍不知道，張文為何會有如此重大轉變。

調查指出，張文去年12/19犯下隨機殺人案，造成4死11傷的悲劇。他先是在林森北路、長安東路及租屋處縱火，接著進入台北車站M8入口，一路丟擲煙霧彈，隨機持刀攻擊路人。不久，張文又轉移到中山商圈，再次以相同手法揮砍路人，並衝進誠品生活南西店繼續進行攻擊。最終在警方圍捕過程中，張文從商場頂樓墜樓，送醫搶救仍不治。

張文當時在台北車站丟擲煙霧彈的身影。北市警提供

張文死後，專案小組持續追查他的人際網絡，訪查了25名被害人與家屬，以及118名親友、同學、同事、軍中同袍、房東等相關人，試圖還原他的人生經歷與人格圖像，以便釐清其犯罪動機。專案小組發現，張文個性安靜、固執，與家人關係疏離，已有3至5年沒有與家人見面，現實社交人際關係也相當貧乏，因為長期缺乏關懷，伴隨社會退縮、逃避與孤立因素，加深反社會情節。

盧俊宏於記者會後受訪指出，張文早期就學非常積極認真，曾透過補習考上虎尾科技大學資工系，也曾經學習得很快樂，但最後快畢業時，張文明明僅差1學分就能畢業，卻突然失去學習熱忱。

盧俊宏表示，張文的爸爸對他有些期許，所以想盡辦法還是讓他畢業，但張文不想踏上資工這條路，才跑去空軍當志願役，但沒過多久他又失去興趣。盧俊宏表示，曾有軍中同袍勸他先暫時留下，但張文卻選擇用「激進的方式」，灌酒騎車再刻意讓警察來抓。

臺北市政府警察局刑事警察大隊大隊長盧俊宏於記者會後受訪時談到張文過去經歷，坦言是什麼原因造成張文有如此重大轉變，至今成謎。李政龍攝

盧俊宏還說，張文過去曾在一家電子公司上班，同事都不認為他有何異狀，而且該公司薪水優渥，與張文同屆的同學還很「羨慕他」，因為當時連成績較好的同學都未獲錄用，但僅僅半年，張文又不想繼續工作，2021年6月離職以後，對同學的訊息更是「已讀不回」，連與他關係良好的同學傳訊息問他「最近工作如何」，他都沒有回應。

盧俊宏坦言，專案小組曾嘗試透過數位資料，釐清張文為何有如此重大的轉變，但至今仍然不清楚原因。

