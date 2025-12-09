上市公司中國投資收益大驚奇 鴻海居冠

▲上市公司今（2025）年前3季中國投資收益成長大驚奇，前10大排名，鴻海續居冠，台積電排第二。中華徵信所更預估，全年將創新高上看5800億元。（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] CRIF中華徵信所今（9）日指出，今（2024）年前3季上市公司來自中國大陸的投資收益達4185.85億元，不僅較去年同期的3641.57億元成長14.95%，呈現連續增長，更已超越2021年前3季的4024.66億元，再創下歷年同期新高，預期全年上市公司在陸收益可望上看5800億元。就中國投資收益前10大企業來看，只有中租-KY及日月光投控呈現衰退，前2名未有變動，鴻海以1570.49億元居冠，年成長29.61%，而台積電以310.1億元排第2，年成長1.84%。

雖然台灣對中國大陸的投資金額持續下滑，今年前3季我國對陸投資僅8.93億美元，較去年同期的33.36億美元大幅減少73.23%，但上市公司中國大陸的投資收益卻連續2年逆勢攀升。中華徵信所認為，這顯示即便美國對中國大陸課徵對等關稅，台商與陸方供應鏈並沒有因此出現明顯脫鈎現象，預期全年上市公司在陸收益可望上看5600億元至5800億元。

▲近5年台灣上市公司中國投資收益成長變化。（圖／中華徵信所提供）

中華徵信所統計顯示，截至今年第3季，全體上市公司共投資中國4463家轉投資公司，較去年同期減少17家，呈現連續第2年下滑。其中，有2250家轉投資公司獲利，占整體的50.42%，剛好過半；相較去年同期獲利家數占比的50.83%（獲利家數2277家），僅微幅下降0.41個百分點。

從今年前3季上市公司中國投資收益前10大企業來看，前兩名未有變動。鴻海以1570.49億元排名居冠，較去年同期大幅成長29.61%；台積電以中國投資收益310.1億元位居第2，較去年同期小幅成長1.84%；第3名為台光電，中國投資收益達174.41億元，較去年同期強勁成長78.43%。第4名為統一企業，中國投資收益163.65億元，大幅成長17.07%。第5名為鴻海集團旗下的臻鼎-KY，大陸投資收益達128.61億元，較去年同期成長14.25%。

第6名至第10名依次為聯電117.89億元（成長34.49%）、中租-KY70.88億元（衰退34.56%）、日月光投控69.43億元（衰退7.11%）、亞德客-KY67.37億元59.69億元（成長12.87%）、台達電61.13億元（成長36.6%）。

▲近5年台灣上市公司整體電子業中國投資收益成長變化。（圖／中華徵信所提供）

前10大上市公司今年前3季的中國投資收益合計2733.95億元，較去年同期的收益2,257.38億元，大幅成長21.11%。值得注意的是，大陸投資收益前10大公司，只有中租-KY及日月光投控投資收益衰退，其餘8家上市公司仍維持增長趨勢，顯示上市公司對大陸市場的投資收益的倚賴。

不過，即便鴻海今年前3季中國投資收益年成長29.61%，但尚未突破2023年前3季所創下的1777.28億元，中華徵信所預估，2025年全年大陸投資收益可望輕鬆突破去年的1915.51億元，上看2100億元。

此外，上市公司中國投資收益排名第11名為和碩，今年前3季收益達56.64億元，年89.69%，顯示中國代工業務仍具相當比重。相對地，廣達今年前3季大陸投資收益為44.93億元，年衰退24.3%，並為連續2年下滑，顯示公司正逐步降低對中國大陸的倚賴。

從產業別來看，今年前3季整體電子業的中國收益3,604.66億元，較2024年同期的3,035.25億元增加569.41億元，年增18.76%，增幅高於整體上市公司的14.95%；並且占整體上市公司中國投資收益比重達86.12％，較去年同期增加2.77個百分點。即使成長可能來自中國提前備貨的效應，但仍反映出電子業供應鏈與中國市場的高黏著度。

