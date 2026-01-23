上市公司做2年「年終7千」她心寒 網點關鍵：要認命





年終獎金向來被視為一年努力的象徵，但當付出與回報嚴重失衡時，難免讓人心寒。近日就有一名上班族分享自身經驗，自己在上市公司的外包體系工作滿2年，年終卻只拿到7千多元，甚至比剛進公司的新人還少，現實落差讓她忍不住上網抒發情緒，也引發職場族群熱烈討論。

該名女網友在網路論壇Dcard上發文表示，她目前任職於上市公司的外包廠商，主要承接公部門客服業務，至今已穩定工作2年。原本公司曾提及年終「至少有一個月」，讓她對年末獎金有所期待，沒想到實際入帳金額僅7365元，不僅與想像差距甚大，還發現金額竟比部分新進員工更低，讓她直呼「公司的年終令人難忘。」

原PO也提到，公司後來改口表示，年終將依照個人年度績效評核發放，不再有保底制度，但相關標準與計算方式並不透明，讓她感覺努力程度似乎沒有反映在獎金上，心情相當複雜。

▼原PO透露自己在上市公司的外包體系工作滿2年，年終卻只拿到7千多元。（示意圖／取自Pexels）

貼文曝光後，不少網友湧入留言分享自身遭遇，「我領過年終2000元的，放寬心吧」、「如果每個都是這麼慘，那就是公司的問題比較大…如果是只有妳或是少數人，那就要看是不是有人針對妳或是妳有得罪誰」、「沒事，我比你多635元而已，好悲傷」、「第一間公司年終500，待了一年就跑了」、「醫療業也少得可憐」、「之前也在承接公部門專案的派遣客服，滿一年年終至少有一個月欸。」

▼不少網友也紛紛留言分享領年終的經歷。（示意圖／取自Pexels）

不過也有網友直接點破關鍵，認為問題核心就在「外包身分」本身，「重點=外包」、「外包在那叫什麼叫」、「外包真的就認命不要想太多，之前直接在公務機關裡面工作，還不是妳這種外包商，不要說年終，連紅包都沒有，覺得不好就換！」

（封面示意圖／取自Pexels）

