上市公司前三季大陸獲利近4186億 年增15％創新高

今年前三季上市公司大陸投資收益前十大企業，鴻海、台積電穩坐前兩名。（示意圖／CTWANT資料照）

今年前三季上市公司來自中國大陸的投資收益為4,185.85億元，不僅較去年同期的3,641.57億元成長14.95％，呈現連續增長，更已超越2021年前三季的4,024.66億元，再度創下歷年同期新高。

CRIF分析，上市公司中國大陸的投資收益卻連續兩年逆勢攀升，顯示即便美國對中國大陸課徵對等關稅，台商與陸方供應鏈並沒有因此出現明顯脫鈎現象。預期全年上市公司在陸收益可望上看5,600億元至5,800億元。

CRIF統計顯示，今年前三季上市公司大陸投資收益前十大企業，鴻海以1,570.49億元排名居冠，較去年同期大幅成長29.61％；台積電以大陸投資收益310.1億元位居第2，較去年同期小幅成長1.84％。

第3名為台光電，大陸投資收益達174.41億元，較去年同期強勁成長78.43％。第4名為統一企業，大陸投資收益163.65億元，大幅成長17.07％。第5名為鴻海集團旗下的臻鼎-KY，大陸投資收益達128.61億元，較去年同期成長14.25％。

第6名至第10名依次為聯電117.89億元（成長34.49％）、中租-KY70.88億元（衰退34.56％）、日月光投控69.43億元（衰退7.11％）、亞德客-KY67.37億元59.69億元（成長12.87％）、台達電61.13億元（成長36.60％）。

前10大上市公司今年前三季的大陸投資收益合計2,733.95億元，較去年同期的收益2,257.38億元，大幅成長21.11％。值得注意的是，大陸投資收益前10大公司，只有中租-KY及日月光投控投資收益衰退，其餘8家上市公司仍維持增長趨勢，顯示上市公司對大陸市場的投資收益的倚賴。

