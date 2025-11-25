上市公司前3季表現 非金融業總獲利2.36兆輸給三年前 獲利王台積電美廠Q3僅賺0.41億

AI與股市示意圖。本報繪製



根據剛出爐的上市公司第3季財報，今年前3季整體業績表現相當亮眼，台股也連接創新高；不過，CRIF(中華徵信所)今天指出，不含金融業的產業中，前3季獲利總額高達2兆6,124億元，較2024年同期2兆3,678億元成長10.33％。不過，此一獲利仍未能刷新2022年前3季所創下的2兆9,523億元高點，主要原因在於僅AI產業一枝獨秀。

根據CRIF(中華徵信所)盤點上市公司，從前3季稅後淨利前10名來看，台積電持續以稅後淨利1兆2,100億元穩於第1名，較2024年同期大幅成長51.63％，並創下前3季獲利的歷史新高。

鴻海前3季稅後淨利達1,614億元，較2024年同期成長35.4％，同樣創下同期新高，排名第2。聯發科雖以稅後淨利830億元位居獲利第3，但稅後淨利較2024年同期微幅衰退0.24％。

2025年上市公司前3季稅後淨利前10名（資料來源：公開資訊觀測站）

長榮則以稅後淨利約613億元排名第4，較2024年衰退45.32％。廣達以稅後淨利534億元排名第5，較去年同期成長20.81％，並創下前3季的歷史新高。台達電以稅後淨利483億元排名第6，較2024年同期成長45.92％，同樣刷新同期歷史紀錄。

今年前3季稅後淨利第7至第10名依次為緯穎373億元、華碩357億元、聯電315億元及中華電約307億元。其中，緯穎與華碩均創下前3季獲利歷史新高。整體而言，前3季獲利前10大的企業中有6家締造獲利新高紀錄，且皆屬AI相關股。

前3季營業利益率前10名 只有川湖、台積電與AI題材相關

今年前3季營業利益率前10名的公司中，第一店（2706）以69.31％奪下榜首。川湖（2059）則以69.03％，僅些微之差位居第2名。萬企（2701）以63.87％排名第3；統領以54.53％列第4；材料-KY以53.12％居第5。

台積電以49.63％名列第6；勤益控股以46.4％排名第7；可寧衛以42.04％居第8；華友聯以40.28％列第9；名軒則以39.86％位居第10。整體而言，營業利益率前10名多屬小型資產股及建設股，AI股相關企業僅有川湖與台積電入列。

2025年上市公司前3季營業利益率前10名（資料來源：公開資訊觀測站，CRIF整理計算）

至於前3季EPS（每股盈餘）前10名，則由緯穎以200.85元摘下王座，並大幅領先以EPS109.06元居於第2的大立光（3008）。

第3名至第6名EPS也都超過50元，依次為川湖的66.35元，祥碩（5269）的52.62元、聯發科的51.76元，以及世芯-KY（3661）的50.89元。EPS第7至第10名依次則為嘉澤（3533）的47.64元、台積電的46.75元、華碩的44.63元，以及旭隼（6409）的34.16元。整體觀察，前10名中除大立光之外，其餘均為AI相關股。

2025年上市公司前3季EPS前10名（資料來源：公開資訊觀測站）

台積電、緯穎、川湖、華碩表現突出

其中最值得關注的，仍是前3季在稅後淨利、營業利益率及EPS三項指標皆名列前10的台積電。其次為前3季稅後淨利排名第7、EPS位居第1的緯穎；以及前3季營業利益率排第2名、EPS排名第3的川湖。此外，在稅後淨利排名第8、EPS排名第9的華碩同樣表現突出。

台積電美國亞歷桑那廠第3季獲利僅0.41億元

台積電雖然在今年前3季繳出極為亮眼的整體成績，但根據其第3季合併財報顯示，台積電美國亞歷桑那廠前3季僅貢獻47.69億元。

值得注意的是，該廠上半年就已有47.28億元的貢獻（其中第1季獲利4.96億元、第2季獲利42.32億元），意味著第3季獲利僅0.41億元，獲利低於市場預期。

雖然獲利下滑主要受營運成本攀升、以及正處於擴建與導入先進製程投資期的影響，但預期亞利桑那廠在2027年前的獲利表現恐難顯著提升。至於亞利桑那廠何時可以真正展現其獲利能力，仍需要持續關注後續發展。

