上市公司去年營收47.62兆創高！這產業最多

▲證交所公布全體上市公司去年全年營收47兆6287億元，年增13.82%，創下歷史新高。圖為示意圖。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 上市公司去年業績表現出爐！證交所今（13）日公布全體上市公司去年全年營收47兆6287億元，較上年同期成長5兆7845億元，年增13.82%，創下歷史新高。其中，受惠AI伺服器需求，去年電腦及週邊設備業營收成長較大。

據證交所統計，去年全年營收成長公司共555家，衰退公司共508家。而去年12月全體上市公司營收4兆6431億元，較上年同期成長8057億元，年增21%，營收成長公司共552家，衰退公司共511家。

證交所指出，去年營收成長較大之產業，包括電腦及週邊設備業，受惠AI伺服器需求；半導體業受惠AI晶片需求；綠能環保業因承接工程案件依進度認列收入，致累計營收成長。

去年營收衰退較大的產業，塑膠工業因市場需求低迷及同業競價；航運業因貿易量受美國關稅影響及運價下降；橡膠工業因個別公司去年認列建案銷售收入為無收入，以及車市低迷，輪胎廠低價競爭，致累計營收衰退。

而從去年12月單月來看，營收成長較大產業，依舊為電腦及週邊設備業，因受惠AI伺服器需求，而建材營造業因本月認列交屋也收入較高，以及其他電子業受惠AI伺服器需求。

營收衰退較大產業同樣包括塑膠工業，因市場需求低迷及同業競價，原料價格下跌；水泥工業、鋼鐵工業因市場景氣趨緩、需求減少。

