上市公司去年肥貓高達230家 大同、台泥最肥 中鋼首度入列

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〔記者陳永吉／台北報導〕證交所今日公告上市公司去年董事酬金，但共有230家公司虧損，卻仍發放董事酬金，比前一年的173家還增加，在上市公司去年獲利創新高下顯得相對諷刺。

根據上市公司去年合併報表，公司虧損卻仍發放董事酬金(不含兼任員工薪酬)的230家公司中，竟有高達27家公司全體董事酬金發放金額超過千萬元，又以大同發放3691萬元最高，其次是台泥的3015萬元。

另外台化、中石化、鼎固-KY則超過2千萬元，中鋼去年罕見出現虧損，董事酬金則發放471萬元，為首度列入肥貓行列，中鋼解釋，主要是獨立董事領取固定酬金所致。

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大同平均每位董事酬金達421萬元，大同僅解釋，公司114年度董事酬金均依相關制度辦理。

去年公司虧損，但董事酬金發放超過千萬元的尚有四維航、宏益、仲琦、成霖、全坤建、明泰、南紡、明基材、榮化、旺宏、富采、台郡、國際中橡、台聚、國喬、力積電、錸德、國碩、台玻、華夏、燁輝，多數都是傳統產業。

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