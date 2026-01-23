上市公司工作2年！她年終僅7千「比菜鳥還少」 內行曝關鍵：要認命

生活中心／朱祖儀報導

有網友感嘆自己的年終太少。（示意圖／資料照）

不少上班族忙碌工作一整年，最期待的就是在農曆年前領到大包年終獎金。但一名網友抱怨，自己在上市的外包公司工作2年，卻只領到7000多元年終，比新進員工還不如，為此非常感慨。文章曝光掀起討論，不少網友透露「我們也很慘」，不過也有人認為，「外包怪不了別人。」

一名網友在Dcard發文表示，自己入職上市的外包公司已經2年了，負責承包公部門的客服，但年終入帳發現僅7365元，比新進員工的獎金還不如，直嘆「公司的年終令人難忘。」她也指出，先前公司說年終保底至少有一個月，結果現在卻改成依個人年度績效評核發放年終獎金，因此感到不甘。

廣告 廣告

文章曝光後，網友紛紛表示，「我領過年終2000元的，放寬心吧」、「醫療業也少得可憐」、「沒事，我比你多635元而已，好悲傷」、「第一間公司年終500，待了一年就跑了」、「如果每個都是這麼慘，那就是公司的問題比較大…如果是只有妳或是少數人，那就要看是不是有人針對妳或是妳有得罪誰」、「之前也在承接公部門專案的派遣客服，滿一年年終至少有一個月欸。」

也有人點出問題在外包，「外包在那叫什麼叫」、「重點=外包」、「外包真的就認命不要想太多，之前直接在公務機關裡面工作，還不是妳這種外包商，不要說年終，連紅包都沒有，覺得不好就換！」

更多三立新聞網報導

壽司郎開新分店！被抓包「首收5%清潔服務費」 眾炸鍋：自助還收錢

比科技業更狂！這公司尾牙「普發一人一台筆電」 去年爽拿iPad

過年前領紅包！1縣市發錢「爽拿1000元」 申請方式、資格一次看

妹子ATM存錢少1000元！調監視器救不回 「1招自保」工程師點頭了

