上市公司市值逾百兆創新高 法人：後市關注台積電法說

（中央社記者潘智義台北13日電）受外媒報導台灣銷美關稅可望降至15%利多消息激勵，台股今天盤中、收盤指數雙創新高，台積電股價也創新天價，上市公司總市值更達新台幣100兆476.52億元，創下新紀錄。法人表示，台積電市值逾44兆元，帶動上市公司總市值破百兆元。

外媒報導美台關稅談判順利，台灣關稅稅率可望從20%調降到15%，今天激勵台股早盤漲逾400點，攻上30973.85點新高，與31000點僅差距26.15點；盤中走勢震盪，終場上漲139.93點，收30707.22點，創收盤新高。台積電盤中創新天價1720元，收在1710元，也是收盤新高。

萬寶投顧董事長朱成志表示，台積電基本面好無庸置疑，現階段主要是等15日法說會定調，若美國以台積電赴美設廠交換台灣關稅降為15%，在台積電加碼投資美國，資本支出大增，建廠的工程、設備廠跟著好，關稅下降對台廠產品銷美也有利。

他認為，若台積電受地緣政治影響，股價漲勢暫歇，之後依然會有表現。（編輯：林家嫻）1150113