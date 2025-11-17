上市公司總座大陸出差性騷、強抱索吻女同事 要求照顧醉老闆「要不要來我房間」
原於上市科技公司擔任系統整合事業處總經理的林姓男子，去年6月與同單位系統管理師A女一同前往中國北京出差時，竟在回飯店的計程車上、飯店住宿樓層強抱女同事並企圖索吻，直到A女奮力掙脫後才罷手，還直接問對方「晚上要不要來我房間」等方式言語性騷擾，A女回國後不甘受辱，報案提告，新北地檢署依強制猥褻罪嫌起訴林男。
起訴書指出，林男於案發前在該公司擔任系統整合事業處總經理，A女則為該單位系統管理師，屬於因工作關係而受林男監督之人。去年6月4日，2人一同前往中國北京出差，晚間9時許，在餐會結束後搭乘計程車返回飯店途中，林男藉機伸手環抱A女，儘管對方極力閃躲，但林男仍會找理由靠近A女，並詢問「這麼晚我們要去哪裡玩？」
回到飯店後，林男又在住宿樓層對A女說「晚上要不要來我房間」、「你老闆（林男本人）很喜歡你」、「你老闆喝醉了，你不用照顧我嗎」，並再次強行環抱A女、牽A女的手、試圖索吻等，直到A女極力抵抗、掙脫逃離現場後，林男才停手。
A女當天即將所欲遭遇告知友人，並協助向當地公安請求協助，隔日林男也向A女道歉，不過A女不甘受辱，除向公司提出申訴外，也向警方報案提告，但林男接受偵訊時則辯稱，當天喝醉對於所作所為沒有記憶，隔天向A女道歉只是想息事寧人，安撫對方情緒，矢口否認犯行。
不過根據該公司今年4月針對此案的職場不法侵害處置表、員工獎懲簽報表、人事派令公告等，皆證明公司對於林男所為成立性騷擾並遭到懲處，因此檢方依《刑法》強制猥褻罪嫌起訴林男。
