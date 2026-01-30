上市公司董事酬金排行…中信金領億元稱霸 國巨居次

臺灣證券交易所昨（30）日公布2024年上市公司董事酬金統計，以合併報表檢視平均每位董事酬金，由中信金（2891）以平均每位董事1.02億元奪冠，為唯一突破「億元大關」公司；前十高中，有六家金融業、三家科技業、一家傳產業，而「護國神山」台積電排名第五。

根據統計，2024年董事酬金前十名依序為中信金，國巨7,824萬元居次，富邦金7,193萬元排名第三；凱基金、台積電也在5,000萬元以上，分別為5,828萬元、5,071萬元；元大金、大立光、台新新光金、和泰車與台中銀分列第六至第十；整體而言，前十名中，金融業占六家之多。若以董事酬金總額來排序，第一名依舊是金融業，但改由富邦金當榜首，接續中信金、國巨、凱基金、台積電、和泰車、元大金、統一、大立光、台中銀，排名產生些微變化，統一擠進第八名，台新新光金則掉出前十名之外。

台積電雖然在產業地位與獲利能力上領先全球，但董事均酬以5,071萬元排名第五。進一步觀察報表，台積電董事總酬金僅占其龐大稅後淨利的0.04％，遠低於其他名列前榜的公司，例如國巨的3.63％，顯示台積電在追求獲利的同時，其酬金政策謹慎且與股東利益保持高度掛鉤。

至於排名第11名至第20名的企業，則涵蓋食品、代工、零售及傳統產業龍頭。這十家公司分別為統一、光寶科、統一超、緯創、永豐金、中租-KY、國產、寶成、大同及第一金。其董事平均酬金分布在2,890.87萬元至1,702.41萬元之間的水平。

另外，證交所也同步揭露「公司稅後虧損惟董監事酬金總額或平均每位董監事酬金卻增加」資訊。統計顯示有103家上市公司在稅後虧損的情況下，董事酬金仍呈現增加趨勢，甚至有15家公司如宏達電、友達、力積電、四維航等，在營運逆風時，董事平均酬金依然維持百萬以上的水準，成為主管機關強化監督與市場股東檢視企業社會責任的指標之一。

