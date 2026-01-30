上市公司董事酬金揭曉 中信金每位董事9573萬元居冠 台積電5071萬元排第3

台股示意圖。資料照



臺灣證券交易所今天公布113年度上市公司董監酬金「實際」支領相關資訊，中信金平均每位董事酬金達新台幣9573萬元，居上市公司之冠，其次為國巨7824萬元，台積電5071萬元排名第3。

證交所統計，董事平均酬金前20名中，金融業多達7家，半導體業僅台積電入榜。第4至20名依序包括凱基金、元大金、富邦金、大立光、和泰車、台新新光金、統一、緯創及台達電等。

值得注意的是，若以獲利成績比較，中信金每股盈餘3.64元，明顯低於國巨的38.13元與台積電的45.25元。而排名第4的凱基金每位董事酬金5022萬元，每股盈餘為1.97元，緊接在後的元大金每位董事酬金4432萬元，每股盈餘為2.77元，董事酬金與經營績效連動性也引發股東關注。

113年上櫃公司平均每位董事酬金以聖暉的1559萬2906元居冠，鈊象1542萬4358元、元大期貨1491萬3846元分居2、3名。

證交所表示，已於公開資訊觀測站揭露董事及監察人酬金實際支領情形，並將另行公布「稅後虧損但董監酬金仍增加」的公司名單，期透過市場機制強化公司治理與酬金合理性。

