上市公司靠 AI 撐住！11月營收年增18% 這幾類好慘掉隊了

財經中心／余國棟報導

台灣證券交易所表示，全體上市公司114年11月份當月營收較113年同期成長18.07％，累計營業收入較113年同期成長13.1％。（圖／記者余國棟攝影）

台灣證券交易所表示，本國及第一上市公司（含創新板公司）分別計972家及89家，共計1,061家皆已於114年12月10日前完成114年11月營收申報作業。

依據上市公司公告114年11月營收顯示，本（11）月份全體上市公司營收總計4兆4,090 億元，較113年同期成長6,748億元（18.07%），營收成長公司共530家，衰退公司共531家。另累計至114年11月全體上市公司營收總計42兆9,819億元，較113年同期成長4兆9,781億元（13.1%），營收成長公司共542家，衰退公司共519家。

證交所表示，經瞭解全體上市公司當（11）月份營收成長較大之產業，電腦及週邊設備業受惠AI伺服器需求，建材營造業因本月認列交屋收入較高，金融保險業因投資相關淨收益增加，致本月較113年同月成長；當（11）月份營收衰退較大之產業，貿易百貨業因個別公司認列子公司外匯價格變動準備及金融商品淨損益變動，電器電纜業因美國關稅影響及市場景氣衰退，水泥工業因市場景氣趨緩、需求減少，致本月較113年同月營收衰退。

全體上市公司累計至114年11月營收成長較大之產業，電腦及週邊設備業受惠AI伺服器需求，半導體業受惠AI晶片需求，資訊服務業受惠AI帶動數位轉型需求成長，致累計營收成長；累計營收衰退較大之產業，塑膠工業因市場需求低迷及同業競價，石化需求減少，航運業因貿易量受美國關稅影響及運價下降，橡膠工業因個別公司去年認列建案銷售收入本期無及車市低迷，輪胎廠低價競爭，致累計營收衰退。

