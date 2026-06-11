上市公司5月營收年增34% AI、油燃氣業居冠

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▲證交所表示，全體上市公司5月營收達4.88兆元，年增34.12%。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWNEWS今日新聞] 證交所今（11）日表示，全體上市公司（不含金融保險業32家及三商共33家）合計1047家公司，5月營收總共達4.88兆元，較去年同期成長1兆2,417億元，年增34.12%，其中，營收成長最大的產業，為受惠AI應用與新世代記憶體需求的電子業、油電燃氣業，以及綠能環保產業。

AI、油燃氣5月成長最多 水泥業則衰退較大

證交所指出， 5月營收成長公司共691家，衰退公司共356家。另今年前5月全體上市公司營收總計22兆6163億元，較去年同期成長5兆857億元，年增29.01%，營收成長公司共643家，衰退公司共404家。

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證交所說明，上市公司5月份營收成長較大之產業，電子通路業受惠AI應用與新世代記憶體需求、油電燃氣業因中東戰事及運輸航線封鎖，推升產品價格，而綠能環保業因承接工程案件依進度認列收入，也使得當月較去年同月成長。

5月份營收衰退較大產業，水泥工業因進口低價水泥競爭及中國市場需求放緩，導致營收衰退。

AI、建材營造前5月成長最大 水泥、運動休閒業衰退較多

另一方面，今年前5月，上市公司營收成長較大之產業，電子通路業受惠AI應用與新世代記憶體需求、建材營造業因認列交屋收入、電腦及週邊設備業受惠AI伺服器需求，使得前5月營收成長。

前5月營收衰退較大產業，水泥工業因進口低價水泥競爭及中國市場需求放緩、運動休閒業因市場需求低迷、電器電纜業因客戶工程進度影響拉貨時程，致累計營收衰退。

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