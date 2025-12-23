上市建商傳「資金跳票」！帥過頭預言：打房「5年必出事」，絕對有人撐不住

在政府維持政策打房下，不僅景氣冷颼颼，建商陸續爆出財務危機，尤其槓桿操作大的建商更是受到影響，接下來會進入各大建商的生死戰嗎？本集《下班去你家》由主持人雪寶與最狂投資客帥過頭以及房產專家朱哥帶你一探究竟。

打房後座力太強？大建商也遭殃遇資金跳票？

現任山圓建設董事長王光祥驚傳上周個人退票2,000萬元又註銷一事，三圓聲明雖然表示是「個人疏失」，但跳票金額只有2000萬元，讓王光祥財務吃緊問題正式浮上檯面，房產專家朱哥分析，王光祥長期深耕房地產市場，投資版圖橫跨多家公司，在建築圈輩分甚高三圓建設更是老牌上市建商。然而，在央行嚴格限縮建商餘屋貸款「只能貸三成」的政策下，即便是大建商，也難免出現現金調度吃緊的情況。

餘屋賣不掉、貸款只剩三成，資金像被卡住一樣

以「台北之星」為例，開賣進入第三年，至今140多戶僅售出約10戶，一旦超過五年，還得面臨高達4.8%的囤房稅，壓力雪上加霜，帥過頭直言，現在不是賣不賣得快的問題，而是「不賣就撐不下去」。因為無論是建商餘屋、私法人購屋、豪宅或第三戶，通通被限貸三成，過去可以靠再融資周轉的模式，如今幾乎被全面封死。

919打房效應持續發酵，建商財務全面縮水

自「919打房政策」上路後，央行持續加碼限貸，對建商而言，每一案都是高成本長期戰，土建融到期要還、再貸卻只剩三成，現金流一旦卡關，就容易出現連鎖反應，如果這樣的打房力道再持續五年，帥過頭不諱言指出，「現在看到的上市、上櫃的建商裡，一定會有人撐不住倒下。」

更多精彩內容都在《下班去你家》，讓主持人雪寶、最狂投資客帥過頭以及房產專家朱哥來告訴你！



