上市房仲業者：買氣急縮隔年 有機會反彈回溫

政策、利率與資金是左右今年房市的三大關鍵變數。(記者徐義平攝)

〔記者徐義平／台北報導〕2025年全國房市走進「量急縮價盤」的交易冷靜期，展望2026年，上市房仲業者認為，政策、利率與資金是左右今年房市的三大關鍵變數，不過，根據過往房市經驗顯示，當房市買氣受外力干擾而大幅量縮，隔年買氣回溫的機率並不低，即便沒有強力反彈，至少也是已經築底。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2025年房市延續2024年第四季央行強化銀行自主管理與第七波選擇性信用管制的影響，資金明顯收緊，房市進入量縮階段，導致2025年全年買賣移轉棟數落在26萬棟上下，預售市場買氣更是冷，全國單月實價揭露件數一度不到3千戶。

不過，即便房市買氣大幅急縮，但整體房價卻呈現盤整，或是微幅下修的現象，與過往「量縮價跌」的房市經驗有著明顯落差，曾敬德分析，關鍵在於屋主心態與整體資金結構改變。一方面，股市表現強勁，AI題材帶動金融市場動能，讓不少屋主資金充裕、不急於降價出售，另一方面，政府政策已明確引導房市回歸自住需求，市場預期房價不再快速上漲，投資型買盤自然退場，使房市進入高度理性的盤整期。

換屋族房貸有檢討調整空間

展望2026年，曾敬德認為政策、利率與資金將是三大關鍵變數。隨著管制措施實施已逾一年，民眾逐步習慣房貸緊縮的環境，後續觀察相關政策在特定族群或換屋需求上有無檢討與調整空間。

此外，利率走向仍受國際情勢影響，但國內通膨降溫，不過AI帶動企業蓬勃發展，利率短期內不太會波動。過往經驗顯示，當交易量受外力干擾短期大幅量縮後，隔年出現回溫的機率不低，雖不一定強勁反彈，但有機會先緩步築底。

