上市承銷王》元大、福邦證居前二成「雙強格局」 富邦證以4件承銷案追趕在後

截至23日，今年共上市35間公司（可辨識主辦／輔導承銷商為34間），其中以元大證券輔導上市最多高達7件，福邦證更以6件緊追。（圖片來源／信傳媒編輯台）

截至今（23）日，依臺灣證券交易所「最近上市公司」資料統計，今年新掛牌（含創新板、KY股與櫃轉市等）可辨識主辦／輔導承銷商的案件合計34件；其中元大證券以7件居冠，福邦證券以6件排名第二，第三名則由富邦證券以4件拿下，形成「二強拉開、第三名集團追趕」的結構。

若整體來看，今年承銷王前三名合計剛好50%，顯示案量仍高度集中在大型/強投行券商；若以「件數前五名群」計則達26件，約76.5%。

雙強元大證券以7案稱王，福邦證券以6案緊追

今年上市承銷王以雙強結構明確，元大（7件、20.6%）與福邦（6件、17.6%）合計 13 件，占 38.2%，等於今年新上市案量將近四成集中在前二。

從個案分布來看，元大證券今年IPO主辦承銷件數共7件，除鴻勁之外，也包含永擎、松川精密、達明、中華資安、意騰-KY、虎山。涵蓋多檔新股與多元產業別，案源廣，但科技比重高。

案件中又以鴻勁最為熱門，IPO總承銷金額達 49.32億元、承銷價達1495 元，且客戶涵蓋 IC 設計業者、封測廠與 IDM 大廠，因而備受市場關注，同時作為台積電 CoWoS 先進封裝鏈的重要節點，如今已成為台股中3字頭千金股的一員。

福邦今年IPO承銷件數共6件，包含暉盛-創、聯友金屬-創、振大環球、富威電力、青松健康、金興精密。產業分布涵蓋製造／金屬、健康照護、能源電力等，承銷案源分布多元，顯示中型券商即使資源不若大型券商，仍可透過長期經營客戶與提升輔導、審查效率，累積穩定案量。

元大證券前11月累計營收新台幣（下同）776.84億元，年增4.18%；福邦證前11月累計營收10.12億元，年減4.04%。

截至23日依證交所「最近上市公司」中股票上市買賣日期為 114 年者，按「承銷商」彙整之承銷件數排行表。註：另有「聯嘉投控」屬轉投控上市且未列承銷商，因此未納入計件。（資料來源／證交所；製表／李海琪）

富邦證4件名列第三，後續成群雄並列之勢

第三名後進入「群雄並列」局勢：富邦 4 件（11.8%）後，凱基、台新、宏遠各 3 件（各8.8%）形成同一梯隊。

富邦證券位於「第二梯隊領先者」，在前二拉開後，仍是市場重要承銷能量供給者，今年輔導承銷案件有4件，案件多為一般上市與數位與生技事業，例如禾榮科、微程式、兆聯實業以及永鴻生技。其中，禾榮科上市總計募得資金約108.54億元，承銷價600元。

後續的凱基、台新與宏遠證券則都以承銷3件同列第四名群組。

其中，凱基證券輔導上市的台康生技為櫃轉市；台新證承銷案件中，新代承銷價達630元屬相對醒目的高價案之一；宏遠證券則在12/22 新案後擠進第一梯隊尾端，新增驊陞，讓其件數追平凱基、台新。

富邦證券前11月累計營收246.40億元、年增率2.24%；台新證券前11月累計 46.83 億、年減 8.34%。

