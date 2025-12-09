上市櫃公司協會10週年 賴總統盼打造經濟更強韌的臺灣

記者吳典叡／臺北報導

總統賴清德今（9）日為臺灣上市櫃公司協會成立10週年錄製致詞影片，肯定臺灣上市櫃公司不僅是臺灣經濟的火車頭，更是臺灣在全球變局中最關鍵的競爭力來源；賴總統並期盼上市櫃企業發揮「以大帶小」的精神，帶領供應鏈一起導入人工智慧，提升競爭力、落實 ESG，共同打造經濟更強韌、社會更公平、環境更永續的臺灣。

賴總統今日下午以錄影方式為臺灣上市櫃公司協會「十年共榮，企業永續驅動力論壇」致詞。賴總統表示，截至今年9月底，臺灣上市櫃公司的總市值已經突破3兆美元，排名全球第8；不僅是臺灣經濟的火車頭，更是臺灣在全球變局中最關鍵的競爭力來源。

廣告 廣告

賴總統提到，為迎接全面智慧化新時代的來臨，政府將推動「AI新十大建設」，確保臺灣在下一個世代維持競爭優勢。而面對氣候變遷的嚴峻挑戰，2050淨零排放已經是國家發展的重要目標，政府一定要推動國內產業低碳轉型與永續發展，打造完整的綠色供應鏈，才能夠提升產業的國際競爭力。

賴總統指出，轉型的關鍵在於資金和技術，政府將「綠色金融」列為關鍵戰略，鼓勵資本市場發展永續金融工具，引導金融機構實施責任授信，全力引領資金流向支持ESG活動的企業。

賴總統進一步表示，為因應美國對等關稅所帶來的衝擊，政府除了積極跟美國進行談判、降低關稅之外，已經提出930億的照顧方案，來協助中小微企業的金融支持、安定就業、促進研發以及開拓國際市場。請上市櫃企業領袖發揮「以大帶小」的精神，帶領供應鏈一起導入人工智慧，來提升競爭力、落實 ESG，把永續思維放進每一項決策中，共同打造經濟更強韌、社會更公平、環境更永續的臺灣。