上市櫃公司捐助運動列ESG評鑑

運動部訂於今（九）日下午二時於臺北表演藝術中心舉辦一一五年「第十七屆運動推手獎」表揚典禮，由運動部李洋部長主持，並邀中華奧林匹克委員會蔡家福主席、中華民國體育運動總會葉政彥會長及中華帕拉林匹克總會張雷鳴副會長等人出席盛會。運動部公布本屆運動推手獎共計七十七個單位獲獎，將頒發一二九座獎座（含贊助類金、銀、銅質獎、長期贊助獎計一○八件獲獎、推展類金、銀、銅質獎計廿一件獲獎），本屆獲獎企業贊助運動總金額破新臺幣五十九億元，創歷年新高紀錄，運動部對企業界及熱心民眾大力支持運動發展表達感謝。

運動部指出，本屆獲運動推手獎的得獎企業，有很大部分是上市櫃公司或知名企業，尤其金融業獲獎者很多，令人敬佩與感動。運動部表示，為鼓勵企業界投入資源贊助支持運動發展及壯大運動產業，將與金管會合作，擬將企業包括捐助與贊助運動發展之行動，納入公司治理與永續報告書揭露項目，鼓勵上市櫃公司投入資源支持運動產業，將可獲得評鑑加分，主要即在引導企業落實ESG（環境、社會、治理）並促進運動產業發展。

對於運動部與金管會合作，推動上市櫃公司捐助與贊助運動產業列入ESG評鑑項目，一般民眾及投資人普遍予以支持及認同，以目前台灣上市公司約一○四○家，若將上市櫃公司捐助運動產業列入ESG評鑑項目，預估將可再增加至少三成超過三百家上市企業將投入資源捐助或贊助運動發展，年度贊助運動總金額估計將可突破百億元。

產業界人士指出，根據市場公開資訊，二○二四年國內全體上市櫃公司（含創新板公司）營收總計達四十四兆五七五一億元，稅前淨利約五兆二○七七億元，扣除營所稅總繳稅額約五八三四·五億元，稅後盈餘總計約四兆六二四二億元。若全體上市櫃公司以稅後盈餘平均以百分之一贊助或捐助運動，金額即達四六二億元，上市櫃企業贊助運動金額將突破百億元是保守估計，實際將比百億元更高是可以預期的。