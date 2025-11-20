上市櫃公司注意！明年公司治理更名永續評鑑、增至75項目S和E比重升

金管會。陳品佑攝



為加速永續發展表現，金管會擴展「公司治理評鑑」環境面與社會面相關議題，及精進既有指標，並將原四大構面調整為「環境面（E）」、「社會面（S）」及「治理面（G）」三大構面，環境面和社會面比重提升， 從70項目擴充至75項，明年將正式轉型暨更名為「ESG評鑑」。

第一屆ESG評鑑以原有公司治理評鑑指標為基礎，另依循金管會之「上市櫃公司永續發展行動方案」及打造台灣成為亞洲資產管理中心規劃內容，並響應台灣「國家希望工程」、「2050淨零排放路徑」及「少子女化對策計畫2.0」等政策，暨參考國內外公司治理及永續發展趨勢、法規及各界意見，共計三大構面75項指標，以持續促進企業對於各項公司治理機制及永續發展之重視。

廣告 廣告

金管會說明，為讓ESG面向更平衡，同樣為7級距和5組別，但未來環境面占比將提升至40%、社會面也升至23%，公司治理將從63%降至37%。新增12項目為環境面、社會面，像是循環經濟，自然碳匯、投資人議和溝通、友善婦育等。

更多太報報導

AI好到爆！測試廠穎威董座： Q4產能塞爆、明年翻倍擴產 往美國東南亞布局

輝達黃仁勳稱Blackwell 銷售「好到爆炸」! 台積電反彈、台股回神大漲800點 收復兩萬七大關

獨家／Google劍潭新辦公室啟動 ！鄰近英業達廣達「起家厝」風水揭密曝光