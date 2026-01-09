上市櫃公司 去年3個破天荒

時序進入二○二五年上市櫃公司營收揭曉的關鍵時刻，法人預估受惠人工智慧（ＡＩ）與半導體需求持續強勁，二○二五年台股上市櫃公司總營收、獲利及股利發放規模，可望全面改寫歷史新猷，創下「三個歷史新高」的輝煌紀錄。

富邦投顧董事長陳奕光、第一金投顧董事長黃詣庭等預估，二○二五年全體上市櫃公司總營收將上看五十兆元，打破二○二四年四十四點六兆元的紀錄，寫下歷史最強表現；獲利方面，預計全年獲利總金額將衝上四點四兆元，有望超越二○二一年海運與半導體榮景時創下的四點二九兆元高峰。

法人分析，「護國神山」台積電無疑是這波增長的核心動能。台積電十二月營收優於預期，帶動法人紛紛調升目標價與獲利展望。市場預估台積電去年第四季單季每股稅後純益（ＥＰＳ）上看十八點五至十九元。

展望未來，法人更看好台積電二○二六年ＥＰＳ可達八十四元，二○二七年更將突破百元大關、達到一百○五元。隨著獲利基數墊高，台積電本益比呈現「越買越便宜」的態勢，支撐台股站穩三萬點大關。

另外，在優異的獲利基礎下，股利發放也將創下新高。法人預估二○二五年總股息（股票+現金）將上看三兆元，其中現金股息部分預計有二點五兆元以上水準，將為市場注入龐大資金活水。由於股利通常於獲利隔年發放，預期二○二六年將挑戰二○二二年時二點三五兆元的歷史發放紀錄。

觀察產業表現，二○二五年台積電與ＡＩ供應鏈成長幅度預期超過兩成，表現最為亮眼；金融業則受惠於去年第四季匯兌回沖，貢獻約百分之九的增長；傳產部分則整體維持百分之二至百分之三的穩健成長。

