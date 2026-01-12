上市櫃市值衝高 專家：別預設高點

台股12日盤中30681點刷歷史新高，股王權王齊領頭，記憶體股及PCB股大復活，加權指數終場收30567點大漲278點，與1月6日的歷史收盤最高點30576點僅有9點之差，市值99.87兆元，亦是史上單日第二高，惟上櫃市值衝至7.69兆元新高，上市櫃達107.56兆元、再刷新高。

至於國安基金即將結束史上最長的護盤，統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清、國泰證期顧問處協理蔡明翰都一致認為，國安基金只小買100多億元，既然台股不是由國安基金推上去的，而是由內資買盤推升創高，國安基金退場，當然也不會影響台股。

元月台股行情紅通通，台積電元月來大漲9.03％，帶動加權指數元月來漲1603點或5.54％，黎方國、黃文清、蔡明翰與萬寶投顧董事長朱成志等四大投資專家齊看好元月行情，至少繼續向30000點挺進，黎方國更強調「不要預設高點」。