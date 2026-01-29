上市櫃成交1.2兆創新高 研議延長交易

股市熱絡，上市櫃合計盤後交易成交量連兩日達兆元以上，金管會表示將研議延長交易。（本報資料照片）

台股成交創史上最大量！28日開高挑戰3萬3千點失利後，賣壓迅速出籠，終場指數翻黑下殺267點，收在3萬2536點，上下震盪超過500點，因投資人搶著落袋為安，量能迅速放大，上市成交量首度飆破9千億元，達9596億元，破兆指日可待，加計上櫃後總成交量亦達1.19兆元新高。國際股市紛紛拉長交易時間，金管會主委彭金隆昨日表示，已請證交所蒐集資料，將審慎研議。

台股活跳跳，每天從9時到13時30分，交易4個半小時，近年來屢有人主張應延長。近期多個國家調整交易時間，包含那斯達克擬延長到23小時、倫敦交易所計畫拉長至24小時，韓國也評估延長交易時間到12小時，金管會證期局長高晶萍說，台股相較於亞洲股市交易時間偏短，但延長交易是「重大制度改革」，須考量台灣的國情及關係人的意見，已請證交所蒐集資料，持開放態度、審慎研議。

國際改變「交易制度」並不只有延長交易時間，還有縮短交割時間，從「T+2」改為「T+1」，除美、印外，英、瑞士、澳洲與智利等12個國家宣示跟進。彭金隆表示，任何制度開放都要考量成本、風險以及效益等要素，效益若大於風險，即使有些成本，金管會也會做。

台股近期在AI及記憶體類股帶頭下，成交量迅速放大，自今年以來，已有8個交易日上市櫃總成交金額破兆，每天光證交稅的收入就超過20億元。昨日上市成交量首度突破9000億元大關，來到9596億元，若交投熱度持續，單獨破兆指日可待，櫃買昨日也有2365億元。

指數方面，台股29日一度攻上3萬2996點，蓄勢挑戰3萬3千點關卡未果，隨即賣壓湧現，挑戰失敗後迅速下殺，搶在年前「變現」的獲利了結賣壓大舉出籠，指數下挫，終場略微收斂跌點至跌267點，跌幅0.82％。

券商主管分析，台股每天漲、不管利空利多都在漲，乖離已過大，逢高必須思危，投資人則改採「利多實現就賣」的短打策略，當沖量能激增。但如今爆出歷史天量，後續若無法突破高點，天量長黑就會變成壓力，應視為減碼訊號，勢必要降低持股比率。