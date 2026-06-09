上市櫃投資海外地區首季增額3627億 創歷年同期新高
（中央社記者蘇思云台北9日電）金管會今天表示，截至今年第1季止，上市櫃公司累計投資海外地區（不含中國）金額合計新台幣11兆3461億元，季增3627億元，增額創歷年同期新高，主要是併購或新設海外子公司，或因海外子公司擴廠等，因此增加海外投資，上市、上櫃公司皆以半導體業累計投資金額較大。
\n
金管會今天公布上市櫃公司第1季海外與中國投資情形。截至今年第1季止，上市公司775家，上櫃公司606家，合計1381家赴海外投資，占全體上市櫃公司總家數1842家的74.97 %，較去年底增11家。
\n
金管會證期局主秘王秀玲指出，截至第1季止，上市公司累計投資海外地區（不含中國）10兆4583億元，上櫃公司8878億元，合計11兆3461億元，季增3627億元，創下歷年同期新高。主要是併購或新設海外子公司，或因海外子公司擴廠、營運資金需求、參與現金增資，因此增加海外投資金額。其中，上市、上櫃公司皆以半導體業累計投資金額較大。
\n
王秀玲表示，至於海外地區第1季投資損益，上市公司利益2813億元，上櫃公司利益148億元，合計利益2961億元，整體較去年第1季增加544億元，增額創歷年同期新高。上市與上櫃本期投資利益分別較去年同期增加464億元及80億元，主要因AI相關需求暢旺所致。
\n
金管會統計，截至第1季止，上市公司698家，上櫃公司516家，合計1214家赴中國投資，占全體上市櫃公司總家數1842家的65.91%，較去年底減少10家。
\n
王秀玲表示，截至第1季底，上市公司累計投資新台幣2兆5573億元，上櫃公司2475億元，合計2兆8048億元，較去年底增加147億元，主要受匯率變動影響所致，若剔除匯率因素，僅增加14億元。上市、上櫃公司分別以電腦及週邊設備業、電子零組件業累計投資金額較大。
\n
至於投資損益，王秀玲表示，上市公司投資中國利益1388億元，上櫃公司利益62億元，合計利益1450億元，整體較去年第1季增加294億元，與歷年同期新高。上市及上櫃公司本期投資利益分別較去年同期增加270億元及24億元，主要是其他電子業、電腦及週邊設備業及半導體業，受惠於終端需求增加，導致獲利成長。
\n
證期局表示，投資中國雖挹注上市櫃公司獲利，但近年赴中投資增加金額已明顯縮減，已經有逐步降低對中國依賴。（編輯：楊凱翔）1150609
其他人也在看
新台幣爆逾1488億元巨量！史上第二大 匯價創半個月最低
股匯脫鉤！台股今（9）日強彈 1,201 點、收復先前三分之二失土，但新台幣匯率卻「走自己的路」。在多方激烈多空交鋒下，台北匯市狂飆出 47.46 億美元（約新台幣 1,488 億元），一舉刷新歷史第二大紀錄，新台幣兌美元終場以 31.618 元、貶值 3.8 分作收。
富邦豪擲189億 搶上馬斯克太空火箭
馬斯克引爆資本市場大戰！旗下SpaceX預計12日在美國那斯達克（Nasdaq）掛牌，募資規模上看750億美元，估值上看1.77兆美元，有望改寫史上最大IPO紀錄。隨著全球投資人高度關注這場上市案，台灣金融業也正式加入戰局。 富邦金發布重訊…
黃鐙輝為一事台積電全賣光！改靠1檔ETF賺錢 15年後月領30萬
國內ETF投資標竿元大台灣50ETF（0050）寫歷史紀錄，隨著台股站上新高，近300萬投資人共同參與下，規模突破2兆元。藝人黃鐙輝2024年時，出清手上的台積電股票換取買房頭期款，曾透露自己運用高達3000萬的房貸進行利差配置，將錢投入ETF 0050，規劃15年內打造未來每月30萬元的被動收入。
力積電成功籌資8.86億美元 強化投資未來動能
晶圓代工廠力積電（6770）宣布，昨（9）日透過發行海外存託憑證及員工認股籌資8.86億美元，這次發行的海外存託憑證（GDS）將於盧森堡證券交易所掛牌，每單位GDS為15股力積電普通股，發行價格為 31.65美元；GDS訂價相當於台股每股新台幣66.68元，較9日該公司股票平均成交價約折價5.73%
台積電漲不動？外資連5砍6.4萬張 老手點出3大原因「留意這類股」
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股昨（9）日加權指數噴發1,201.66點，漲幅2.76%，以44,704.44點作收。證交所統計，8日外資賣超938.51億元，9日再度重手調節...
年賺5百萬被動收入！56歲侯昌明消失螢光幕 半退休「驚人近況」曝光
56歲侯昌明和曾雅蘭婚後育有一雙兒女，一家四口家庭生活美滿，已半退休的侯昌明先前曾透露夫妻倆長年投資房產、股票跟基金，一年有500萬被動收入，兩個小孩在美國紐約求學4年估計燒3千萬。近期全家展開日本之旅，正當一家人在關西機場前往京都的電車上享受假期時，一場因搬運行李而起的異國偶遇，意外觸動了他的內心深處，讓他有感而發。蔡維歆
不是台積電！台灣最夯投資標的是它 投資人數突破300萬
元大台灣50(0050)投資人數突破300萬人，改寫台灣ETF市場發展里程碑，0050所代表的市值型ETF配置需求持續升溫。據集保結算所統計至6月5日，0050投資人數達300.8萬人，為投資人數最多的上市櫃標的，領先第二名台積電的267.8萬人。回顧成長軌跡，0050自2025年3月突破100萬人、同年12月突破200萬人後，再度僅花6個月即突破300萬人，對應全台約1,430萬開戶數，等於超過1/5持有0050。
新增處置股僅一檔！電商王者列20分撮合 一路關到6月24日
台股近期高檔震盪，但個股表現依舊火熱。證交所、櫃買中心昨（9）日公布最新處置股名單，僅有富邦媒（8454）1檔上市公司遭列入處置，上櫃市場則掛零。由於富邦媒近六個營業日股價累積漲幅高達59.63%，且起迄兩個營業日收盤價價差達161元，因此遭證交所加重處置，自今（10）日起至6月24日止，交易方式由原本每5分鐘撮合一次，再延長為每20分鐘撮合一次。
泡沫要來了？美股「70%閃熊市訊號」美銀警告投資人
財經中心／李明融報導AI 狂潮帶動美股連連創高，但這波多頭行情恐怕即將見頂，甚至面臨泡沫破裂的危機！美國銀行證券（Bank of America Securities）近日發布最新重磅報告，直言美股當前已觸發高達 70% 的「熊市指標」（bear market signposts），亮起太多危險訊號。歷史經驗顯示，一旦觸及這個門檻，市場往往會步入風險高度集中的危險期。面對步步逼近的熊市風暴，美銀策略師團隊向全球投資人發出強烈警告：現階段應當「逢高出脫、獲利了結」，趕緊把獲利落袋為安，切勿盲目追高。
外資狂砍逾4萬張！國家隊豪擲10億 買超「這檔晶片股」
台股昨（9）日上演大回血，加權指數強勢反彈1,201.66點，以44,704.44點作收，漲幅達2.76%。不過，面板大廠友達（2409）和記憶體人氣股華邦電（2344）淪為外資吸血續命對象，分別慘遭狂砍8萬412張和4萬8094張，國家隊進場救援，各輸血1億2532萬0236元與10億470萬4181元，買超張數占據第二和第一名。
目標價1100元！法人首評買進「再生晶圓廠」估第2季EPS年增116％ 站穩先進封裝關鍵地位
[FTNN新聞網]記者吳峻光／綜合報導半導體設備暨再生晶圓廠辛耘（3583）昨（9）日止跌翻漲，股價收在866元，漲59元或7.31％，成交量1946張，盤中最高一度來到8...
還沒解渴？全台4水庫蓄水率跌破2成 這水庫竟0%見底了
近幾日梅雨鋒面發威，全台各地接連降下大雷雨，水利署表示，此波降雨預計可提供近2.5億噸水量，約1.3億噸水已入庫，讓原本水情吃緊的南部地區終於「解渴」。目前全台有9座水庫蓄水量未達40％，其中1座水庫蓄水量為0%，不過新竹寶山水庫蓄水量達100%。
「亞股閃崩」黃仁勳開金口！他「一句話」籲股民別怕
財經中心／李明融報導受到美股費半指數週五暴跌10%、台積電ADR跳水近6.7%的猛烈衝擊，全球金融市場掀起海嘯。台日韓等國亞洲股市今（8日）開盤後一片愁雲慘霧，台股盤中更一度慘摔近2700點，最低觸及42376點，上市公司總市值一口氣蒸發近9兆元，直接刷新台股史上盤中最大跌點紀錄！面對這場史詩級的亞股大閃崩，目前人在南韓的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳首度對此發聲，他用充滿信心的一句話安撫股民，直言大家此時反而應該感到高興，因為現在正是「趁折扣價買進股票」的絕佳時機。
前聯合國官員示警：房地產淪金融玩具 287兆美元打造新型「帝國」
圖／示意圖商傳媒｜簡明心／綜合外電報導曾擔任聯合國居住權特別報告員的蕾拉妮·法爾哈（Leilani Farha）指出，在全球金融操作下，房地產已不再是單純的居所，而是規模高達287兆美元的巨大資產類別。她將這種現象比喻為一種新型態的「帝國」，呼籲社會應重新關注居住權而非投資利益。 蕾拉妮·法爾哈將於今年秋季在加拿大各地發表她獲頒「2026 加拿大廣播公司 Massey 講座」的系列演講，探討「房地產公司」（Housing Inc.）如何將住房從人類基本需求轉變為投機工具。她表示，自上世紀中葉以來，家園已失去其基本人性，被全球最大的產業視為「玩具」；它被一整群參與者，包括金融公司、退休基金、私募股權公司甚至政府，當作追求巨額金錢收益的玩物。 根據蕾拉妮·法爾哈的說法，這個聯盟已將我們的家園變成了一種「資產類別」（Asset Class，指可以被買賣、交易並具有價值的投資工具），而且是全球最大的商業活動。全球住宅房地產的總價值已達到約 287 兆美元，是地球上最大的財富儲存形式。這個數字不僅是所有已開採黃金價值的十倍以上，更超過全球國內生產總值（GDP）的兩倍。 「房地產公司」的運作模式被
手握訂單排到3年後！5大科技巨頭都找「這大廠」 首季獲利狂飆5倍
廠務工程大廠巨漢（6903）昨（8）日股價下跌7.5元，跌幅1.91%，終場收在385.5元。不過，公司日前於法說會釋出樂觀展望，指出截至5月底，在手訂單金額已衝上110億元，訂單能見度更一路延伸至未來2至3年，顯示後續營運動能依舊強勁。首季雖屬傳統淡季，但巨漢仍繳出亮眼成績，獲利年增超過5倍，每股純益（EPS）達6.72元，股東會也同步通過配發8.5元現金股利。
配息率竟高達134%好猛！螺絲廠營收報喜連三紅 越南新廠開始發酵
螺絲大廠世豐螺絲〈2065〉舉辦2026年股東常會，決議配發每股1.5元現金股利，其中盈餘分配0.8元、資本公積分配0.7元，並於115年5月8日發放，配息率高達134％，將公司營運回饋給全體股東共享。世豐2025年全年合併營收為20.72億元，年減10.76％，稅後淨利7,067萬元，每股稅後盈餘(EPS)為1.12元。世豐表示，2025年營運表現較前一年度下滑，主要受到全球總體經濟波動，使得終端客戶採購策略趨於保守影響，同時，越南新廠投產初期折舊及相關成本較高，加上國內無擔保可轉換公司債轉換普通股，使流通在外普通股股份數較去年同期增加等影響。
梅雨解渴…這座水庫「暢飲」4300萬噸居冠！進帳量前3名有2座在南部
受滯留鋒面及西南氣流影響，台灣連日下起大雨或豪雨，全台水庫預期可進帳逾2億噸水，這次南部水庫大補水，其中，曾文-烏山頭水庫系統預期可進帳4300萬噸水，居全台水庫之冠，蓄水率回升至14.3%，一解南部旱象。
你也買了嗎？ 00405A上市即破發40萬人上車
主動富邦台灣龍耀（00405A）於2026年6月9日正式掛牌，主打靈活調整的主動型操作，鎖定全球AI供應鏈爆發潛力。上市首日表現強勁，盤中成交量突破40萬張，成交金額逾38億元，漲幅達3.62%。該ETF採用Gain Alpha模型，精選獲利優於同業的領導企業，吸引大量追價買盤。專家提醒，新掛牌標的初期波動較大，投資人應留意籌碼沉澱狀況與追高風險，審慎評估長線獲利動能。
伺服器電源+BBU需求引爆！「電源大廠」5月營收衝上174億元 昨股價叩關225元
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導電源供應大廠光寶科（2301）昨（9）日公布新一期營收，其中五月份全球合併營收為174億元，月增4%、年增30%。光寶科說明，在...
森崴下市成定局／郭台強親認30億私募案告吹 森崴下市3.8萬股民哀號
正崴集團旗下的綠電上市公司森崴能源（簡稱：森崴），因財報淨值轉為負，遭證交所公告將於今年6月23日下市，不僅3.8萬名股東哀鴻遍野，也拖累母公司正崴精密與永崴投控。集團大家長郭台強接受本刊獨家專訪，坦承用森崴旗下的富崴投標千億風電案是「小孩玩大車」，更坦言：「目前私募引資並不順利，森崴下市已成定局，對股東深感抱歉！」