上市櫃「海外投資」飆破11兆創新高 「中國投資」大減10家
〔記者王孟倫／台北報導〕AI科技發展浪潮，推升我國上市櫃公司加碼海外投資！根據金管會最新公布統計，截至今年第1季止，上市櫃公司累計投資海外地區(不含中國)金額合計新台幣11兆3461億元，較去年底增加3627億元，主要原因包括：併購或新設海外子公司，或因海外子公司擴廠等；此外，上市櫃合計1214家赴中國投資，較2025年底減少10家，占比呈現逐年下滑。
這項統計是金管會證期局提供，可分為兩個部分呈現，首先是「海外投資」(不含中國)，其次是「中國投資」。
證期局主秘王秀玲表示，海外投資方面，截至今年第1季止，上市公司775家、上櫃公司606家，合計1381家赴海外投資，占全體上市櫃公司74.97%，較去年底增加11家。
累計投資金額方面，上市公司達10兆4583億元，上櫃公司8878億元，合計11兆3461億元，較去年底大增3627億元。證期局指出，增加原因包括「企業進行海外併購」、「新設海外子公司」、「營運資金需求增資海外據點」，以及「參與現金增資」等因素所致。
王秀玲指出，從產業別觀察，海外投資金額仍以半導體業規模最大。
獲利表現方面，今年第1季上市公司的海外投資利益達2813億元，上櫃公司148億元，合計獲利2961億元，較去年同期增加544億元，同樣創下歷年同期新高。
此外，證期局也公布2026年第1季上市櫃公司對中國投資情形。
金管會表示，受到全球AI需求持續強勁帶動，上市櫃公司今年首季無論是中國投資或海外投資獲利，均創歷年同期新高。不過，在投資布局方面，「對中國投資家數持續減少」，「海外投資家數則持續增加」，反映台商資金配置朝全球化、多元化布局趨勢發展。
王秀玲表示，截至2026年第1季止，上市公司計有698家、上櫃公司516家，合計1214家赴中國大陸投資，占全體上市櫃公司家數65.91%，較2025年底減少10家。
從投資金額觀察，截至今年第1季，上市公司累計對中國投資金額達新台幣2兆5573億元，上櫃公司2475億元，合計2兆8048億元，較去年底增加147億元。獲利方面，截至今年第1季，上市公司對陸投資利益1388億元，上櫃公司62億元，合計獲利1450億元，較去年同期增加294億元，創歷年同期新高。
此外，今年首季上市櫃公司自中國匯回投資收益金額達302億元。若從累計數來看，截至今年第1季止，上市公司累計匯回1兆1407億元，上櫃公司1029億元，合計達1兆2436億元，占累計原始投資金額44.34%。
證期局表示，本季匯回資金主要係企業配合集團資金調度及財務規劃，將獲利及現金股利匯回國內，以其他電子業及電子零組件業匯回金額較大。
證期局進一步分析，自2018年美中貿易戰後，上市櫃公司赴中國投資增加金額明顯縮減，且投資收益穩定匯回；海外投資(不含中國地區)增加金額呈現遞增趨勢，顯示投資中國對我國上市櫃公司獲利、雖有挹注，「但上市櫃公司已放緩投資腳步，以降低對中國依賴」，透過全球布局方式以分散中國地區投資風險，金管會將持續關注未來發展情形。
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