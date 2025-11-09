上市櫃10月營收衝4兆元

美股上周五（7日）包括那斯達克、費城半導體等科技股持續走弱，台積電ADR與台指期夜盤同步走跌，市場預期台股多方今日仍將面臨挑戰。不過，市場專家認為，隨著上市櫃公司陸續公布10月營收，預期有望再次突破4兆元大關，將是大盤多空翻轉的重要契機。

根據統計，截至目前為止，已有逾1,050家上市櫃公司提前公布10月營收。其中，在鴻海（2317）交出8,957億元，月增7%、年增11.2%，創歷史單月新高的佳績帶動下，這些公司合計營收已達2.52兆元，較上月微減0.4%、年增13.3%。

廣告 廣告

由於還有台積電、台達電、相關金控等大咖將公布，市場預期上市櫃公司10月營收有望再次突破4兆元、寫下連續第四個月站穩4兆大關的新紀錄。

同時，在已公布營收的公司中，包括鴻海、緯穎、技嘉、微星、奇鋐、鴻準、欣興等單月營收突破百億元的公司，交出月、年雙增的好成績，全數集中在AI族群的狀況來看，AI仍是台股業績的主心骨。此外，月、年雙增的公司，占已公布的總數比重約28.8%。

在單月營收創新高方面，已有包括鴻海、奇鋐、永豐金、群聯、創意、京元電子、宏普、台燿、川湖、AES-KY等45家，主要集中在AI、金融、生技、汽車零組件、內需等族群上。

國泰證期顧問處協理蔡明翰、台新投顧協理范婉瑜指出，台積電9月營收創下史上第三高成績後，10月營收也有包括鴻海、奇鋐等供應鏈業績也陸續寫下歷史單月新高，顯示台股、AI股的股價在基本面支撐下，目前異常下跌的機率並不高，若台積電等領頭羊持續寫下單月佳績，將再次凝聚AI人氣，帶領台股結束波段修正走勢。

【看原文連結】

更多udn報導

1疾病首入列全球10大死因排行榜 每年悄奪150萬人命

捷運站牆上有金庫門？真正用途曝：當年慘況意難平

替黃仁勳說話突收傳票 OpenAI執行長當場傻眼畫面曝

小女孩長大了 童星「沒長歪」逆天神顏+魔鬼身材掀議