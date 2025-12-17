上市滿兩月！奧丁丁跨境支付落地 穩定幣清算覆蓋40國

[Newtalk新聞] 奧丁丁集團（OBOOK Holdings Inc., Nasdaq: OWLS）自 10 月 16 日於美國納斯達克掛牌上市以來，持續推進全球支付與清算基礎建設。上市滿兩個月之際，旗下多項法幣與穩定幣跨境服務已完成系統整合並逐步落地，整體營運正由建設階段邁向可規模化推進的發展階段。

一、支援 Visa Direct 與穩定幣清算，全球支付能力持續擴展

奧丁丁指出，旗下跨境匯款服務 OwlPay Cash 已完成與 Visa Direct 的系統整合，可將資金直接匯入海外收款人的銀行帳戶並以當地貨幣入帳，提升跨境匯款的即時性與匯率透明度，相關服務正依市場與合規條件逐步推進實際應用。

同時，在穩定幣清算方面，奧丁丁表示，其穩定幣跨境清算服務係建構於 Circle Payments Network（CPN）架構之上，並結合在地支付與清算網絡，目前相關服務已可實際觸及 40 多個國家與地區，涵蓋亞洲、歐洲、美洲、中東與非洲等主要市場。用戶可透過 OwlPay Wallet Pro 發起美元穩定幣 USDC 付款，系統將依匯率、手續費與服務供應商條件，自動選擇合適的結算路徑並以當地貨幣到帳，該服務已正式上線。

奧丁丁指出，透過法幣與穩定幣雙軌清算架構，可依不同市場、幣別與合規需求，為企業與平台客戶提供更具彈性與效率的跨境資金調度選項，相關服務動能正逐步反映在實際使用情境中。

二、企業端實際導入準備升溫，OwlPay Harbor 承接核心需求。

奧丁丁表示，隨著企業對跨境資金效率、即時清算與合規要求持續提升，近期已有多家企業開始實際規劃，將 OwlPay Harbor 納入其既有跨境付款與資金管理流程之中。

奧丁丁指出，目前企業端的討論已聚焦於實際交易路徑設計、幣別轉換方式、內部帳務銜接與風控設定等正式營運層面，並已著手進行內部流程與系統準備，而非僅止於概念評估或測試階段。這顯示 OwlPay Harbor 正從被評估的解決方案，逐步轉變為企業準備實際採用的跨境支付與清算基礎建設選項，並承接中長期規模化成長的核心角色。

三、隨營運穩定提升，審慎規劃資本配置與股東價值。

奧丁丁表示，隨著業務能見度與營運穩定性逐步提升，公司在持續投入全球支付基礎建設與成長投資的同時，也同步檢視資本使用效率，以平衡長期發展與股東權益。

奧丁丁表示，股份回購已被董事會列為現階段重要的資本配置事項之一。相關計畫已依公司治理程序核准，公司正積極完成執行前準備，並將在符合法規與既定計畫的前提下，確實推進回購安排。

奧丁丁亦表示，理解亞洲投資人普遍關注企業的長期獲利能力，以及在經營逐步成熟後回饋長期股東的可能性。公司將股東回饋視為成熟企業治理的重要一環，並將在董事會與既有公司治理架構下，於適當時機審慎評估包括股利在內的其他資本配置選項。

奧丁丁創辦人暨執行長王俊凱表示：「我們現在正在做的，是把全球支付與穩定幣清算這些基礎建設，真正變成企業每天會用的金流服務，而這個過程已經開始反映在實際需求與使用進度上。在產品能穩定放量、企業能持續使用的基礎之上，公司才能持續成長，也才有條件逐步強化對長期股東的回饋。」

