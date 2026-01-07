上市老牌紡織大廠AI逆襲 南緯如何用「數位同事」迎戰瞬息萬變嚴峻挑戰

南緯實業總經理林宗頤(後排左二)、南緯實業資訊副理閻均誼(後排左一)、南緯實業資訊高專楊尚文(前排右一)、南緯實業資訊專員葉時成(前排左一)、智慧方案營運長陳旻筠(後排右二)、智慧方案資深陪跑顧問許普堯(後排右一)。合影。南緯實業與智慧方案正式啟動 EgentHub 企業級 AI Agent 導入方案，一同見證紡織產業邁向 AI 協作的新里程碑。

當多數企業在摸索生成式AI的應用時，成立 47 年、生產據點橫跨三大洲的上市紡織成衣大廠南緯實業（1467），已將 AI 應用成為同仁們的日常。這家曾耗資 2 億研發出比頭髮細 20 倍的不鏽鋼金屬纖維、並將智慧衣出口至歐美的科技紡織先驅，再次擁抱趨勢，成為台灣紡織業 AI 應用先行者，南緯藉由導入智慧方案股份有限公司（Intellicon）旗下的企業級 AI Agent 平台 EgentHub，不到三個月的時間就建立了超過 40 個 AI Agent ，這些 Agent 不僅看得懂驗布報告、能計算每一間供應商的瑕疵點數、甚至能判斷成品該出口到哪些國家，自動生成裝箱單等文件，大幅提升作業效率 。

組建 AI 部隊 南緯實業 3 個月內高效打造超過 40 個 AI Agent

南緯實業的業務橫跨成衣製造、面料生產與智慧紡織，服務對象包括許多知名國際零售巨頭。然而，全球化佈局也帶來隱形挑戰，南緯需要確保從各個生產基地到服務據點的每一個作業環節與流程標準都一致。而一款成衣出口到美國或歐洲，海關編碼、包裝規範完全不同，因此每當要處理船務文件時，同仁得像偵探一樣，從掃描的 PDF、Excel 表格中比對數千筆資料，有時候光是確認一張出貨單，就要花半天時間。

正因認知到這些重複性庶務，對企業的創造力、生產力所產生的負面影響，南緯公司上下一心，拿出追求創新、擁抱科技的企業文化，攜手智慧方案導入企業 AI Agent 平台 EgentHub ，針對各部門既有流程全面盤點，短短 3 個月內就找出超過 40 項可透過 AI Agent 協作的工作項目。除了工作流程全面盤點，南緯更從業務、船務、品管、生產管理等單位，挑選種子成員，他們不只熟悉紡織專業，更展現出驚人的數位敏銳度，尤其這些同仁平常就善於各種系統、工具處理複雜的訂單資料、追蹤生產進度，正是這種高度講求「結構化思考」的特質，與 AI 提示工程的底層邏輯不謀而合，也造就南緯 AI 團隊的超高產能。

南緯實業資訊團隊與智慧方案陪跑顧問討論 AI SOP 與 AI Agent 設計細節，將驗布、船務等關鍵流程的 know-how 梳理為可由 EgentHub AI Agent 執行的標準化作業流程。

如今，南緯 AI 小組以固定例會，透過清晰的里程碑設定、詳細的問題追蹤列表，彼此交流分享 AI Agent 發想、設計、提示工程的技巧與經驗。智慧方案營運長陳旻筠：「即便 EgentHub 在製造業的 AI 導入方面具有行業領先的經驗，服務過上百間企業，我們對於南緯的導入效率與產生的效益，仍然感到驚艷，同仁對於如何把 AI Agent 應用到各個工作場景，不僅非常有想法、更有強烈的學習心態與執行力，毫不誇張地說，南緯不像大家傳統印象中的成衣紡織業，反而更像科技新創公司」。

從業務到後勤 南緯打造「由下而上」的 AI Agent 推進文化

南緯的 AI 轉型並非空談，而是深入每一個作業細節，對該環節中「最痛」，也就是消耗最多工時的痛點對症下藥，以品保作業為例，過去驗布報告都是手寫或掃描的 PDF，同仁得逐筆登打、計算每家供應商的瑕疵點數，再進行品質評比。透過建置「驗布報告 AI Agent 」，讓 AI 讀懂驗布報告內容、以內部公式計算瑕疵率、產生評分報告，讓原本需要將近一小時的作業，現在只要幾分鐘就能完成。

船務部門的挑戰更為複雜，一批貨物要出口到不同國家，涉及不同的海關編碼、原產地規則、包裝標示規範，過去同仁得在 Excel、PDF、ERP 系統之間來回切換比對，確認每一筆訂單的細節。現在「船務文件 AI Agent 」能自動讀取訂單資料、比對目的地規範、生成符合各國海關要求的裝船指示/請款文件(Shipping instruction/Invoice)，不僅大幅減少人為錯誤的機率，更讓出貨流程變得更加順暢。

對於公司能如此快速掌握最新技術、組建 AI 團隊並產出實質有效益的 AI Agent，南緯實業總經理林宗頤將之歸功於南緯企業文化。林宗頤表示：「我們從智慧紡織的研發經驗中學到，技術要落地，必須讓使用者參與設計。所以我們從一開始就決定， AI 專案不能只是 IT 部門的事，更不能外包給顧問公司做完就走，我們要培養自己的 AI 團隊，讓各部門的同仁直接參與 Agent 的設計與開發。」林宗頤進一步解釋：「這些同仁最清楚哪些環節最耗時、哪些判斷最容易出錯、哪些知識最需要被保存下來，當他們親手打造出能幫自己省下數小時重複作業的 AI Agent 時，那種成就感和認同感，是任何由上而下推動的專案都比不上的。」

從單點應用到系統整合，MCP 讓 AI Agent 真正「融入」企業流程

南緯的 AI Agent 應用已經進入更深層的整合階段，透過 EgentHub 支援的 MCP (Model Context Protocol) 技術，AI Agent 不是獨立運作的工具，而是能與企業既有系統無縫協作。以驗布報告為例，當 AI Agent 完成瑕疵計算、產出報告後，不需要人工介入，就能自動將數據寫入公司的品質管理資料庫、更新 Excel 追蹤表、甚至觸發後續流程。

智慧方案營運長陳旻筠：「過去我們常說要打破資訊孤島，但實際上每個系統、每份文件都還是各自獨立，現在透過 MCP，AI Agent 可以像人類同事一樣，看完驗布報告後知道要把數據填到哪張表、更新哪個資料庫、通知哪些相關人員。這種端到端的自動化，才是真正解放人力的關鍵。」目前南緯的 AI Agent 能與內部 作業系統互動，這些 Agent 不僅能讀取資訊，更能主動寫入、編輯、更新資料，形成完整的 AI Agent 工作網絡。」

AI 應用腳步不停歇

展望 2026 年，南緯規劃將 AI Agent 數量持續增加，迭代更新，涵蓋從研發、採購、生產、品管到出貨的完整價值鏈。更重要的是，這些 Agent 將不再是各自為政的單點工具，而是形成相互協作的智慧工作流程，當品管 Agent 發現品質異常時，能自動觸發供應商溝通 Agent 發送通知、生產排程 Agent 調整計畫、船務 Agent 重新安排出貨時程。

從傳統製造到 AI 協作，南緯實業 47 年的創新基因，正在 AI 時代綻放新的光芒，當別的企業還在討論 AI 能做什麼時，南緯已經與 AI「數位同事」一起工作，繼續擦亮「科技紡織」這塊金字招牌。