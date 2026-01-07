上市老牌紡織大廠AI逆襲 南緯如何用「數位同事」迎戰瞬息萬變嚴峻挑戰
產業中心/綜合報導
當多數企業在摸索生成式AI的應用時，成立 47 年、生產據點橫跨三大洲的上市紡織成衣大廠南緯實業（1467），已將 AI 應用成為同仁們的日常。這家曾耗資 2 億研發出比頭髮細 20 倍的不鏽鋼金屬纖維、並將智慧衣出口至歐美的科技紡織先驅，再次擁抱趨勢，成為台灣紡織業 AI 應用先行者，南緯藉由導入智慧方案股份有限公司（Intellicon）旗下的企業級 AI Agent 平台 EgentHub，不到三個月的時間就建立了超過 40 個 AI Agent ，這些 Agent 不僅看得懂驗布報告、能計算每一間供應商的瑕疵點數、甚至能判斷成品該出口到哪些國家，自動生成裝箱單等文件，大幅提升作業效率 。
組建 AI 部隊 南緯實業 3 個月內高效打造超過 40 個 AI Agent
南緯實業的業務橫跨成衣製造、面料生產與智慧紡織，服務對象包括許多知名國際零售巨頭。然而，全球化佈局也帶來隱形挑戰，南緯需要確保從各個生產基地到服務據點的每一個作業環節與流程標準都一致。而一款成衣出口到美國或歐洲，海關編碼、包裝規範完全不同，因此每當要處理船務文件時，同仁得像偵探一樣，從掃描的 PDF、Excel 表格中比對數千筆資料，有時候光是確認一張出貨單，就要花半天時間。
正因認知到這些重複性庶務，對企業的創造力、生產力所產生的負面影響，南緯公司上下一心，拿出追求創新、擁抱科技的企業文化，攜手智慧方案導入企業 AI Agent 平台 EgentHub ，針對各部門既有流程全面盤點，短短 3 個月內就找出超過 40 項可透過 AI Agent 協作的工作項目。除了工作流程全面盤點，南緯更從業務、船務、品管、生產管理等單位，挑選種子成員，他們不只熟悉紡織專業，更展現出驚人的數位敏銳度，尤其這些同仁平常就善於各種系統、工具處理複雜的訂單資料、追蹤生產進度，正是這種高度講求「結構化思考」的特質，與 AI 提示工程的底層邏輯不謀而合，也造就南緯 AI 團隊的超高產能。
如今，南緯 AI 小組以固定例會，透過清晰的里程碑設定、詳細的問題追蹤列表，彼此交流分享 AI Agent 發想、設計、提示工程的技巧與經驗。智慧方案營運長陳旻筠：「即便 EgentHub 在製造業的 AI 導入方面具有行業領先的經驗，服務過上百間企業，我們對於南緯的導入效率與產生的效益，仍然感到驚艷，同仁對於如何把 AI Agent 應用到各個工作場景，不僅非常有想法、更有強烈的學習心態與執行力，毫不誇張地說，南緯不像大家傳統印象中的成衣紡織業，反而更像科技新創公司」。
從業務到後勤 南緯打造「由下而上」的 AI Agent 推進文化
南緯的 AI 轉型並非空談，而是深入每一個作業細節，對該環節中「最痛」，也就是消耗最多工時的痛點對症下藥，以品保作業為例，過去驗布報告都是手寫或掃描的 PDF，同仁得逐筆登打、計算每家供應商的瑕疵點數，再進行品質評比。透過建置「驗布報告 AI Agent 」，讓 AI 讀懂驗布報告內容、以內部公式計算瑕疵率、產生評分報告，讓原本需要將近一小時的作業，現在只要幾分鐘就能完成。
船務部門的挑戰更為複雜，一批貨物要出口到不同國家，涉及不同的海關編碼、原產地規則、包裝標示規範，過去同仁得在 Excel、PDF、ERP 系統之間來回切換比對，確認每一筆訂單的細節。現在「船務文件 AI Agent 」能自動讀取訂單資料、比對目的地規範、生成符合各國海關要求的裝船指示/請款文件(Shipping instruction/Invoice)，不僅大幅減少人為錯誤的機率，更讓出貨流程變得更加順暢。
對於公司能如此快速掌握最新技術、組建 AI 團隊並產出實質有效益的 AI Agent，南緯實業總經理林宗頤將之歸功於南緯企業文化。林宗頤表示：「我們從智慧紡織的研發經驗中學到，技術要落地，必須讓使用者參與設計。所以我們從一開始就決定， AI 專案不能只是 IT 部門的事，更不能外包給顧問公司做完就走，我們要培養自己的 AI 團隊，讓各部門的同仁直接參與 Agent 的設計與開發。」林宗頤進一步解釋：「這些同仁最清楚哪些環節最耗時、哪些判斷最容易出錯、哪些知識最需要被保存下來，當他們親手打造出能幫自己省下數小時重複作業的 AI Agent 時，那種成就感和認同感，是任何由上而下推動的專案都比不上的。」
從單點應用到系統整合，MCP 讓 AI Agent 真正「融入」企業流程
南緯的 AI Agent 應用已經進入更深層的整合階段，透過 EgentHub 支援的 MCP (Model Context Protocol) 技術，AI Agent 不是獨立運作的工具，而是能與企業既有系統無縫協作。以驗布報告為例，當 AI Agent 完成瑕疵計算、產出報告後，不需要人工介入，就能自動將數據寫入公司的品質管理資料庫、更新 Excel 追蹤表、甚至觸發後續流程。
智慧方案營運長陳旻筠：「過去我們常說要打破資訊孤島，但實際上每個系統、每份文件都還是各自獨立，現在透過 MCP，AI Agent 可以像人類同事一樣，看完驗布報告後知道要把數據填到哪張表、更新哪個資料庫、通知哪些相關人員。這種端到端的自動化，才是真正解放人力的關鍵。」目前南緯的 AI Agent 能與內部 作業系統互動，這些 Agent 不僅能讀取資訊，更能主動寫入、編輯、更新資料，形成完整的 AI Agent 工作網絡。」
AI 應用腳步不停歇
展望 2026 年，南緯規劃將 AI Agent 數量持續增加，迭代更新，涵蓋從研發、採購、生產、品管到出貨的完整價值鏈。更重要的是，這些 Agent 將不再是各自為政的單點工具，而是形成相互協作的智慧工作流程，當品管 Agent 發現品質異常時，能自動觸發供應商溝通 Agent 發送通知、生產排程 Agent 調整計畫、船務 Agent 重新安排出貨時程。
從傳統製造到 AI 協作，南緯實業 47 年的創新基因，正在 AI 時代綻放新的光芒，當別的企業還在討論 AI 能做什麼時，南緯已經與 AI「數位同事」一起工作，繼續擦亮「科技紡織」這塊金字招牌。
其他人也在看
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 86
連3波大降溫要來了！「急凍6度以下」時間曝光 3地雨下最猛
低溫來襲，今（6）日清晨最低溫出現在台南楠西8.0度。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，預期強冷氣團的冷平流今日是逐漸在增強的過程，中高層短波槽今天才會掠過台灣以北，槽後真正深厚而乾冷的西北風冷空氣在短波槽掠過後也將逐漸來到台灣上空，因此今天迎風面地區的天氣將隨著乾冷空氣來到而逐漸好轉，上半天在大台北、東半部有局部零星短暫陣雨，下半天到晚間就會逐漸縮減到只剩下花東地區還有零星局部降雨的機會。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 3
證實回台坐月子！汪小菲妻馬筱梅曬嬰兒房「洩寶寶性別」 網瘋猜1答案
大S前夫汪小菲與妻子馬筱梅（Mandy）結婚將滿2年，也準備迎來兩人的第一個孩子，即使馬筱梅挺著巨大孕肚，依舊跟著汪小菲到處跑，不時開直播與網友互動。日前馬筱梅提到生產前的準備工作，所有事自己都已經處理完畢，並證實將回台坐月子。網友從她的影片中發現兒童房的布置以藍色為主，以及嬰兒服的顏色，猜測她懷了兒子。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 16
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 1
台股來到3萬點！阮慕驊稱笑不出來：漲點集中在這5檔其他是莊孝維？
台股今（5）日大漲755.23點，終場加權指數收在30105.04點，並創下首次衝上3萬點大關。其中台積電的貢獻指數漲點677點，占今日漲點755點的比重超過89%。相較之下，上市櫃公司合計下跌家數達到上千家，表現兩極化。對此，財經專家阮慕驊直言，台股今日大漲755點，光這5檔股票加起來就貢獻725點，其它股票是「莊孝維」？中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 140
十元曝婚後與王齊麟金錢觀落差 喊話「多為家庭想想」
羽球雙打奧運金牌選手王齊麟與妻子陳詩媛（十元）自去年6月登記結婚、10月公開懷孕喜訊，並於12月補辦婚宴後，婚後生活備受外界關注。陳詩媛日前受邀登上好友曲曲的YouTube頻道，罕見暢談兩人從交往到結婚的心路歷程，更坦承婚後在金錢觀上的明顯差異，希望老公能為家庭多做考量。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 51
19年婚姻正式結束！妮可基嫚「離婚分產協議」公開了 婚變導火線曝
奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與鄉村歌手齊斯·艾本（Keith Urban）被視為是演藝圈中的「黃金夫妻」，不料去年9月傳出兩人早分居婚變。如今2人於1月6日向法院提交協議文件，已達成和解並完成離婚手續，正式結束19年婚姻。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 6
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 2
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 1 天前 ・ 76
青花菜崩盤價現在吃最賺！北農教「正確洗法」農藥菜蟲全洗光
青花菜過去被稱為「貴族蔬菜」每斤90～110元都算正常，但根據農糧署說明，受到去年風災及豪雨的影響，許多農民延後了種植時間，加上12月氣候溫暖少雨，導致產期重疊...早安健康 ・ 1 天前 ・ 15
目標價喊120元！「這記憶體」爆40萬張大量飆連3漲26% 2026年EPS上看7.5元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股記憶體族群今（6）日表現搶眼，主要原因在於多項產品因全球各大廠商的產線多轉移至HBM而呈現供不應求的情況，價格不斷...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 11
台股飆到歷史高點！為何老手反而不敢買 答案藏在這條均線
台股從技術面觀察，大盤指數短線漲速明顯加快，今(5)日再度大漲一舉站上3萬點關卡，明顯遠離季線，市場開始浮現過熱疑慮。上週延續強勢攻勢，在新年度資金回流與法人積極卡位下，加權指數單週大漲793.79點、漲幅2.78%，收在29,349.81點，再度改寫歷史新高，成交值同步放大至6,488億元，顯示市場追價意願明顯升溫。代表中小型股的櫃買指數表現同樣不弱，單週上漲6.53點、漲幅2.41%，收在278.03點，走勢呈現高檔震盪偏多格局，隱約浮現挑戰新高的氣勢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 21
不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國
不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國EBC東森新聞 ・ 6 小時前 ・ 334
37歲女星卸貨倒數！懷男寶8個月「超大孕肚」曝 副業超狂業績公開了
2026來臨，最美孕婦愛雅目前懷孕邁入第8個月即將倒數卸貨，與肚中的男寶寶的胎動也更加頻繁！她形容：「大概五個月就會開始胎動，這個月大概是像異形要衝出來的那種感覺，很強烈。」也透露母子倆還不太會對話，但常常被頂到肋骨時，會柔性喊話：「請你下去一點喔！」結果蠻有用的。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 3
川普再說「西半球是我們的」! 美軍接下來入侵誰? 這6國被點名 中國不忍說話了
[Newtalk新聞] 在美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，美國總統川普 4 日在總統專機「空軍一號」上面對媒體，向委內瑞拉、哥倫比亞、古巴、伊朗、墨西哥、丹麥等國發出威脅。此外，他還就烏克蘭襲擊了普丁官邸一事改口，稱 : 「我不相信那次襲擊發生了」。 談及委內瑞拉時，川普稱，美國「必須獲得（對委內瑞拉資源的）完全准入」。川普自稱美國已「掌控」委內瑞拉。「別問我現在誰掌權，因為我會給你一個答案，而且這個答案會非常有爭議。」當記者追問時，川普說：「我的意思就是，現在由我們掌控。」 美國總統川普（前中）3日與國務卿盧比歐（前右）等人監看美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動。 圖取自facebook.com/WhiteHouse 川普還警告，委內瑞拉代理總統羅德里格斯「如果不做正確的事，將面臨比馬杜洛更糟糕的處境」。更多軍事干預方案已擺在桌面上。「如果他們不守規矩，我們將發動第二輪打擊。」 川普聲稱，哥倫比亞把毒品賣給美國，「也病得很重」，並對哥倫比亞總統佩特羅發起人身攻擊，稱「他這樣做的日子不會太長了」。當被問及美國是否會對哥倫比亞發動行動時，川普說：「聽起來不錯。」 川普說，3 日在美國對委內瑞新頭殼 ・ 1 天前 ・ 373
Lulu成功嫁給偶像陳漢典！14年緣分曝 媒體人讚：像細水長流愛情紀錄片
藝人陳漢典與Lulu黃路梓茵將於本月25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，婚禮倒數之際，兩人搶先曝光遠赴日本拍攝的婚紗照，以富士山、河口湖為背景甜蜜依偎，畫面溫柔浪漫，引發熱烈討論；媒體人狄志為也發文祝福，形容兩人的感情「彷彿一部細水長流的愛情紀錄片」，從默契搭檔走到人生伴侶。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 4
騎車上陽明山！年輕男竟「冷到下不來」叫119 醫師示警了
近日受輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，外出務必做好保暖。對此，振興醫院急診重症醫學部主任田知學分享，曾有位年輕人騎到陽明山冷水坑，結果冷到下不來，只好叫119救護車，因此她提醒，氣溫轉變或是驟降，即使是「短暫」出門，也請穿著保暖、隨時補充熱量與水分。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 26
50歲後「晚上吃這些」反而幫助代謝！營養師大推 酸菜也上榜
隨著年齡增長，體重控制與燃燒脂肪確實會變得比較困難，但並非不可能。對此，營養師Sahar Berjis分享50 歲以上的人在晚上適合吃哪些食物。他表示，45或50歲之後，新陳代謝會放慢，但只要在睡前選對食物，並養成有助於穩定血糖、支持消化、降低發炎的日常習慣，就能帶來顯著差異。以下是7種適合在晚上食用、可在睡眠期間支持脂肪代謝的食物與飲品。 1、肉桂與荳蔻茶肉桂與荳蔻茶不僅風味溫潤，也能幫助身心放鬆，而這正是促進脂肪代謝的重要關鍵。研究顯示，肉桂可能有助於降低體內發炎反應。Berjis表示，肉桂與荳蔻茶能幫助平衡血糖、安定神經系統，並促進睡前的放鬆狀態。 2、水煮蛋雞蛋可說是天然的超級食物，也是理想的夜間點心，有助於延長飽足感並支持脂肪代謝。Berjis指出，一顆水煮蛋能提供消化速度較慢的優質蛋白質，幫助穩定新陳代謝，並減少夜間肌肉分解。 3、蒲公英與菊苣茶蒲公英與菊苣茶是一款溫和、舒緩的夜間草本飲品，有助於體重管理。他表示，蒲公英與菊苣屬於天然苦味草本，可溫和刺激肝臟功能，在睡眠中促進脂肪代謝。 4、苦瓜苦瓜茶是另一款適合夜間飲用、可支持代謝與夜間燃脂的飲品。苦瓜含有有助於調節血糖的常春月刊 ・ 3 小時前 ・ 1
謝典林遭批整天鬼混害會員大會3度流會！籃協：請先查證勿抹黑
中華民國籃球協會原訂於去年12月27日召開會員代表大會，但理事長謝典林未現身，加上928名會員中僅105人親自出席、85人委託出席，合計190人未達法定過半門檻，導致大會流會。連同去年5月、11月，會員大會已連續三度未能成會。而謝典林遭大批網友批評「整天正事不幹，只會出席有啦啦隊在的場合鬼混」，是害會員大會3度流會的罪魁禍首。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 24
鐵飯碗生鏽？他嘆公務員淪為「底層接班人」 眾人打臉：這才是真正優勢
現今社會經濟壓力沉重，不少人感嘆薪水追不上物價。隨著元旦起基本工資調漲，最低月薪提高至2萬9,500元，也引發不同職業族群的討論。一名網友指出，基本薪資逐年上調之下，公務人員原本的「薪資優勢」正逐漸被吃掉，過去普考四等公務員起薪3萬多元，明顯高於一般勞工，如今卻僅比基本薪資高出幾千元，讓他感嘆公務員已成了「窮得很穩定」，也難怪國考報名人數年年下滑三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 58