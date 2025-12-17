上市首日股價暴漲687%！ 中國 GPU 製造公司「沐曦」成關注焦點

中國第二間國產 GPU 企業沐曦集成電路有限公司今日( 17 日)登陸上海科創板，上市首日股價暴增 687 % ，引發大批投資人關注。圖為晶片示意圖。 圖：翻攝自 騰訊網 阿爾法工場

[Newtalk新聞] 近年來，中國持續推動半導體產業的發展，試圖突破美國的晶片封鎖，相關企業的崛起也引發許多投資人關注。近期有消息稱，中國國產圖形處理器 ( GPU ) 企業沐曦集成電路有限公司也正式登陸上海科創板，成為繼摩爾線程後第二家上市的中國 GPU 製造公司，許多投資人也爭相購入股票，令該公司股價上市首日暴漲 687% 。

《騰訊網》財經專欄作者「阿爾法工場」發布文章指出，沐曦於今天 ( 17 日 ) 登陸上海科創板，股價從開盤的每股 700 元人民幣 ( 折合新台幣約 3126.99 元 ) 上漲至 895 元 ( 折合新台幣約 3998.08 元 )，與首發的 104.66 元 ( 折合新台幣 467.53 元 ) 相比，暴漲約 687% ，公司市值更一度攀升至 3,299 億元人民幣 ( 折合新台幣約 1.47 兆元 )。「阿爾法工場」認為，沐曦受到廣大投資人關注的主要原因，可能與第一家國產 GPU 製造公司「摩爾線程」取得的成功經歷有關。

「阿爾法工場」表示，沐曦是由 3 位超微半導體 ( AMD ) 的核心骨幹成員：陳維良、彭莉與楊建共同於 2020 年 9 月在上海成立的公司，創立之初就將目標對準「自主生產可控、高性能 GPU 」。由於創立時恰逢中南海當局推動「國家集成電路產業投資基金二期」計畫啟動，沐曦獲得了國家資金贊助，並在成立短短兩年後推出首款推理 GPU 晶片「曦思 N100 」、 2023 年 4 月成功實現該款晶片的量產計畫。

隨後，沐曦又搭上生成式人工智慧 ( AI ) 大模型的發展熱潮，成功於 2023 年 6 月研發可同時滿足訓練與推理需求的 GPU 晶片「曦雲 C500 」，並在 2024 年 2 月正式投入量產。「阿爾法工場」表示，「曦雲 C500 」系列晶片是沐曦營收主力，預估 2024 年相關產品收入約 7.22 億元人民幣(折合新台幣約 32.25 億元)，佔該公司整體營收的 97.28% 。

「阿爾法工場」稱，截至 2025 年 3 月底，沐曦生產的 GPU 晶片產品累計銷量已超過 25000 顆，完成了實現規模化應用的目標。然而，截至目前為止，沐曦仍尚未達成營利，該公司公布的財報也預估最快 2026 年才能達到「盈虧平衡點」。

由於沐曦在 GPU 生產方面持續發揮出亮眼的表現，上海混沌投資集團董事長葛衛東透過「機構 個人」的雙重下注，斥資 8 億元人民幣(折合新台幣約 35.74 億元)入股沐曦，總計持有 7.48% 的股份。上市首日，沐曦總市值上漲至驚人的 3299 億元人民幣，葛衛東持有的股票價值也來到 246.77 億元(折合新台幣約 1102.35 億元)，資產暴增 238.77 億元人民幣(折合曦台幣約 1066.62 億元)。

然而，比起上市首日獲得的成功，「阿爾法工場」認為沐曦是否能將資本的加持與技術的潛力轉化成穩定的「自我造血」能力，才是該公司面臨的真正考驗。「在國產 GPU 激烈競爭的背景下，能否真正走通商業化的成功之路，還得看沐曦上市後的後續表現」。

