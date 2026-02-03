上市1個月跑出20%報酬！拆解ETF新星00991A三大特點 專家：經理人還留了一手

​復華台灣未來50（00991A）刷新台股主動式ETF募集金額新高後，掛牌不到2個月，規模已由百億元快速翻倍，正式站上200億元，躍居主動台股ETF第3名。對此，財經專家、不敗教主陳重銘在臉書發文表示，00991A上市一個月就跑出20%報酬，把00991A的持股拆開看，能發現3個很有意思的地方，其中台積電的占比，經理人明顯還留了一手。

ETF 00991A掛牌不到2個月迅速翻倍，對此，陳重銘表示，0050大家都很熟，買的是「現在」最大的50家；但很多投資人心裡其實想的是：可不可以提早卡位下一批會長大的？00991A講的就是這個心情——它的視角不是「現在的50大」，而是去找未來可能長成50大的那群（市值51～150名的成長帶），吃的就是成長紅利。

台積電占比沒有全滿？ 陳重銘：並非不看好 ​

陳重銘分析，把00991A的持股拆開，能看到3個很有意思的地方，第一，台積電占比留了一手，才有爆發力。00991A理論上台積電可以放到30%，但經理人目前大概只放到20%。這代表什麼？他不是不看好台積電，而是把多出來的10%留給更會漲、成長性更高的標的。這就是主動式ETF的價值：敢取捨、敢分配。

第二，記憶體：不是追題材，是抓趨勢。記憶體「稀缺」的故事還在發酵，有些公司越被限制、反而越凸顯價值。00991A把南亞科（6.9%）、群聯（8.9%）放進核心持股，經理人對於供給吃緊的需求引爆點很有想法，事實證明配置正確。

第三，原物料：這是AI的地基。華新（1605）2.9%排到第10大持股，電線電纜、不鏽鋼、資源三支柱——景氣一來它就有戲。另外還有金居（8358）2.2%，AI運算需求上升，高階銅箔這種材料就是伺服器供應鏈裡的硬需求，是吃產業趨勢的紅利。

投資環境仍是正向條件？陳重銘：別只守著 老牌權值股 ​

陳重銘認為，00991A上市一個月就跑出20%報酬，至少說明一件事，這套選股邏輯不是講故事，是真的有做到。放到更大的盤勢來看，現在的投資環境其實同時具備好幾個正向條件：美股仍在創高，國發會景氣對策信號轉為紅燈，景氣動能明顯轉強。再加上外銷出口訂單維持暢旺，連續多月維持雙位數成長，顯示全球需求還撐得住。

陳重銘強調，在這種景氣在走強、資金也願意追成長的階段，投資最怕的是：買的都太晚、太慢。所以與其只守著大家都認識的老牌權值，不如在配置裡放一檔台股主動式ETF，因為經理人的靈活操作能主動把資金挪去更有機會的成長帶，形成內生的成長動能。投資就是要做好配置：如果都是買被動式的現在50大，真的該有一檔主動式ETF，去幫你抓住下一批會變大咖的公司。



