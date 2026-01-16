上市2年！父子檔進口低價油混充「日本一番純橄欖油」 檢朝2罪偵辦

記者實際走訪位於板橋區廣武街的全聯門市，發現貨架上原先陳列該款涉案油品的區域，目前已全部下架。(記者劉詠韻攝)

〔記者劉詠韻／台北報導〕檢警偵辦進口食用油假冒案，查獲堡晟興業、楓緣國際企業公司陳姓父子檔3人，自2024年起涉嫌自國外進口成本低廉的「橄欖粕油」，混充高價橄欖油，再販售給下游業者。據了解，本案偵辦重點在於業者涉嫌透過虛偽標示及不實行銷手法，行為已明確觸犯詐欺取財罪，另檢警亦將鎖定油品安全性，深入鑑定確認是否對人體造成危害，此部分則涉及食安法規定。

橄欖粕油本身並非我國全面禁止使用的油品，但其法定定位與可販售用途，與一般橄欖油明確不同。橄欖粕油經高溫與溶劑萃取製成，其營養價值、脂肪酸組成及抗氧化成分，均與初榨或精製橄欖油存在差異；若被混充為橄欖油販售，消費者在不知情情況下可能攝取與預期不符的油品。

據了解，本案偵辦重點在於業者「對外表彰」的方式。業者涉嫌利用消費者對品牌、標示、健康及價格的心理偏差，將低價油品改標為高級橄欖油販售。這種洗標行為，在法律上即是透過虛偽標記與不實行銷話術，使下游廠商與消費者在資訊不對稱下誤認商品價值，已明確觸犯刑法詐欺取財罪。

除了標示不實外，調查方向的重點仍回歸「油品安全性」。雖然橄欖粕油本身並非禁用品，但因其製程涉及高溫與溶劑萃取，若未經合法精製或符合食品級標準，即可能存有食品安全風險；而檢方亦將深入鑑定該批混充油的脂肪酸組成，是否對有人體有害，此部分則涉及食安法規定。

記者實際走訪位於板橋區廣武街的全聯門市，發現貨架上原先陳列該款涉案油品的區域，目前已全部下架。根據現場留存資訊，涉案油品「日本一番純橄欖油」原先標示促銷價為679元，且據了解，該價格為「買一送一」優惠，折合單瓶僅約340元。店員表示，該產品先前因「已經即期」而撤下，但對後續是否進貨，回應稱「不清楚」。

士林地檢署昨晚訊問後，認為陳姓父子檔3人犯罪嫌疑重大，但考量證據已初步保全，尚無羈押必要，亦無逃亡、串證之虞，昨晚分別諭知100萬元、50萬元及30萬元交保候傳，全案將持續追查假冒油品的具體流向與安全性。

廉價殘渣油混充「頂級橄欖油」 堡晟、楓緣公司父子3人180萬交保

