上市5年了還在缺遊戲？PS5遭投票公認「索尼史上最糟主機」，比PS3還慘
索尼 PlayStation 5 自 2020 年問世至今，正式邁入了第五個年頭。作為索尼推出的第五代家用主機，PS5 原本背負著引領次世代的重任，然而隨著生命週期過半，越來越多玩家開始質疑這台主機的表現。尤其是在扣除了與 PS4 跨平台的舊世代作品後，真正屬於 PS5 的第一方獨佔大作依然屈指可數。這股不滿情緒在國外論壇爆發，在一項熱門投票中，PS5 竟然被玩家公認是「索尼史上最糟糕的主機」，引發了社群間激烈的辯論。
這場討論源自知名遊戲論壇 NeoGAF，一名網友發起辛辣提問：「PS5 是否已經坐實了『史上最差 PlayStation 主機』的地位？」儘管投票樣本數只有 1260 人，但結果卻呈現一面倒的態勢：高達 842 票（66.8%） 的玩家投給了「是」，認為 PS5 表現最差；而過去常被視為黑歷史的 PS3 則以 340 票（27%）位居第二。至於其他歷代主機的得票率則僅佔 1% 至 2%，顯示出玩家對 PS5 的失望程度已遠超前輩。
回顧歷史，PS3 曾因定價過高、硬體架構複雜導致開發困難、發售初期落後 Xbox 360 等因素，被視為索尼的一大挫敗。但 PS3 至少在生命週期的中後期急起直追，靠著大量獨佔神作與新 IP 的誕生（如《最後生還者》、《秘境探險》）成功逆轉評價。
反觀 PS5，網友點出了它無法被原諒的幾大罪狀。首先是災難般的開局，疫情導致的供應鏈斷鏈讓主機在前兩年「一機難求」，索尼不得不依靠延長 PS4 的壽命來填補空缺。更讓玩家憤怒的是價格策略，PS5 不僅沒有隨著時間推移而降價，反而因通膨等理由在全球多個地區調漲價格，打破了電子產品「晚買享折扣」的慣例，變成了「晚買反而更貴」。
但最核心的問題，始終回到了「遊戲」本身。許多憤怒的留言指出：「這台主機發售五年了，除了《死亡回歸》（Returnal），我們到底迎來了什麼令人驚艷的新 IP？」、「現在完全是靠 PS4 在幫 PS5 續命」、「這是一個被浪費掉的世代，索尼完全迷失了方向」。甚至有激進的評論將 PS5 形容為「一片貧瘠的荒地」，對比當年 PS3 雖開局不利但後勁十足，PS5 目前的陣容顯得蒼白無力。儘管仍有少數樂觀派認為「世代尚未結束，未來還有轉機」，但在上市五週年這個時間點，留給索尼證明自己的時間顯然已經不多了。
其他人也在看
《戰鎚：末世鼠疫2》合作必玩Steam限時免費領！同步推出新DLC免費內容
Fatshark 宣布旗下的經典合作動作遊戲《戰鎚：末世鼠疫2》（Warhammer: Vermintide 2）於 Steam 平台再次帶來久違的限時免費領取活動！直到 11 月 24 日凌晨 2 點前，玩家只要登入 Steam 商店頁面把遊戲新增至收藏庫，就能永久保留這款極度好評佳作。本次活動誠意十足，不僅是簡單的免費體驗，而是直接贈送完整版遊戲，想要體驗這款經典大作的玩家千萬不能錯過這次機會。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 17 小時前
線上遊戲平台暗藏危機！歐洲刑警組織曝犯罪組織會潛入聊天室將兒童「武器化」犯駭人罪行！
到了現在，全球網際網路已經非常發達，也讓《Roblox》等線上遊戲平台能夠持續吸引許多青少年與兒童進入遊戲遊玩。因此，對於這些線上遊戲平台的監管就更為重要，許多執法機構也都在開始探索如何更有效的管理線上遊戲平台，以更全面的保護兒童。最近歐洲刑警組織（Europol）的執行董事 Catherine De Bolle 就語出驚人的表示，稱現在國外的犯罪網路甚至會透過線上遊戲平台來招募兒童，將招募進組織的兒童變成武器、甚至要學習如何折磨、殺死他人。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
不再獨佔？《劍星》續作徵才曝光：首發有望同步登PC與主機
韓國開發商 Shift Up 最近正式宣布，針對旗下動作遊戲《劍星》（Stellar Blade）的續作開發計畫已經開始大規模的人才招募。根據官方公開的職缺資訊顯示，這款新作被明確定位為「3A 級跨平台動作遊戲」，開發目標將同時鎖定遊戲主機和 PC 平台。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 11 小時前
警界最甜！「新莊郭雪芙」宣導防詐 網暴動跪求IG：我願意被她銬！
隨著政府「普發1萬元現金」開放民眾透過ATM領取，詐騙集團也趁機蠢動，假冒公部門名義，透過電話指示民眾操作ATM，意圖將民眾辛苦的血汗錢轉走。為了有效提醒民眾「ATM只能自己操作，不可以聽電話指揮」的核心防詐觀念，新北市警局新莊分局攜手網紅拍攝宣導影片。然而，焦點卻被一位高顏值女警給搶走了！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金正恩談處決姑丈細節 脫北官員揭「金氏王朝」暗黑內幕
北韓金氏王朝的極權統治手段最近又有新內幕，一名逃亡到南韓的前北韓官員發表新書，揭露北韓權力核心的運作模式，包括金氏家族的私生活，以及震驚世人的血腥處決都一一曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
緊張哥「鑰匙及手機鎖電動車內」連環借錢 多店遭騙
台中市近日發生一起連環詐騙案件，一名身穿帽T的男子利用電動車上鎖的藉口，向多家店家借錢後不歸還。詐騙手法幾乎一致，每次借款金額都是新台幣2000元，且留下的個人資料經查證皆為虛假。目前已有機車行、披薩店及水產店等多家店家受害，警方正在循線調查此案。警方表示，將傳喚該名男子到案說明。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
嗑烤肉咬到詭異口感…他吐出「10cm活蟲」 陸店家：菜太新鮮
大陸廣州一家烤肉店近日傳出食安問題。有民眾爆料稱，在海珠區江燕路萬科里一家餐廳享用烤肉，朋友吃著與烤肉搭配的生菜時突感覺到「詭異觸感」，隨後從朋友的口中掉出一條10公分長深褐色活蟲，引發關注。中天新聞網 ・ 11 小時前
下半場崩盤慘輸23分 中信特攻傷兵滿營苦吞連敗
TPBL新北中信特攻今（23日）客場造訪桃園巨蛋，迎戰台啤永豐雲豹。特攻雖有洋將霸夫（Pavlin Ivanov）單場飆進5記三分球、獨攬18分寫下來台代表作，以及本土射手謝亞軒挹注17分，但在下半場團隊攻防節奏迷航，決勝節僅攻下14分。最終特攻以77比100慘敗給雲豹，近期陷入連敗低潮，戰績滑落至聯盟第四。鏡報 ・ 6 小時前
中國客不來了？日本商家淡化外交爭端對旅遊業影響
法新社今天(25日)報導，自從北京因為外交爭端發布旅遊警告後，東京的店家發現中國客的人數減少了，但是他們對此並沒有過度擔憂。 自從日本首相高市早苗(Sanae Takaichi)這個月發表有關台灣的言論後，北京與東京關係持續惡化，引發了對於高級精品店、麵食餐館和飯店等遊客消費場所受到影響的憂心。 但東京的商家大致上對此蠻不在乎。 東京首飾店的經理伊藤(Shiina Ito)表示，「雖然中國客人變少，但日本顧客來店裡倒是變得容易些了，所以我們的銷售並沒有真的下滑」。 在她位於東京傳統的淺草區(Asakusa)的店舖，中國客通常佔了她半數的客人。日本的許多旅遊與零售商店非常仰賴中國遊客，從壽司到護膚產品的各式商品，他們的平均消費要高於其他外國觀光客。 在某些飯店、設計師服飾店甚至是藥局，都備有能說中文的店員，百貨公司也常有中文標誌。 位於東京高檔的銀座區(Ginza)、在Instagram享有人氣的烏龍麵店經理山本(Yuki Yamamoto)表示，在中國警告公民不要到日本之後，這幾天來他並未注意到在銷售上有任何立即影響。 山本表示，「我認為沒有出現任何突然的、大幅度的變化」，儘管他估計，中央廣播電台 ・ 1 天前
日企努力降低對中依賴！ 水產業者早布局、汽車業仍擔心
日企努力降低對中依賴！ 水產業者早布局、汽車業仍擔心EBC東森新聞 ・ 1 天前
爆噁！烤肉吃一半嘴巴掉出「10cm深褐色活蟲」以為蚯蚓 一查是牠嚇傻
大陸廣州一間烤肉店爆出食安意外！一位民眾日前與友人到海珠區江燕路萬科里的烤肉店用餐，沒想到朋友在吃生菜包烤肉時，突然覺得口中觸感怪怪的，下一秒竟然有一條長達 10 公分、深褐色、還在蠕動的活蟲從嘴裡掉出來，現場所有人全被嚇到臉色大變。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」 律師：當民眾是猴子？
即時中心／温芸萱報導社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？民視 ・ 12 小時前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 13 小時前
澤連斯基拒絕了! 不爽美「28點和平談判」歐洲領袖齊赴基輔 川普嗆聲了.....
[Newtalk新聞] 美國日前對俄烏戰爭再提「美國版和平方案」，據多個消息帳號近日披露，美國提出的「28點和平計畫」已被俄羅斯掌握，俄羅斯總統普丁甚至親口證實相關文本的存在；而烏克蘭總統澤連斯基則明確表態，基輔不會接受這份由美國主導、外界形容是在「逼烏克蘭讓步」的方案。 X 帳號「NiKiTa_32156」引述美國總統川普的發言，稱美國正在要求烏克蘭「儘快決定是否接受和平計畫」，否則「這個冬天會很冷」。該帳號嘲諷稱，這段話聽起來「不像美國總統，倒像俄羅斯人的台詞」，與俄羅斯多年來的冬季威脅論如出一轍。 烏克蘭總統澤連斯基直言，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議。 圖：美聯社/達志影像（資料照） 不過據《Nexta tv》引述澤連斯基說法指出，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議，他已在2019年上任時的就職演說中清楚承諾：只要仍在位，就不會以國土或主權交換停火。 X 帳號「Visioner」則透露，因應美國與歐洲多國外交動向近期急遽升溫，烏克蘭警方已在基輔市區布署強化安檢，並啟動特殊維安措施。 《Nexta tv》報導表示，普丁稍早在安全會議上證實，俄方確實收到美國提出的「川普版和平計畫」新頭殼 ・ 1 天前
MLB》道奇、洋基灑幣有回報 山本由伸、寇爾獲評「最超值投手肥約」
美媒Jomboy Media球評奧立夫（Jolly Olive）近日評價大聯盟最高價的幾位投手合約，當今最貴的投手山本由伸簽有12年3.25億美元（新台幣101億）。「山本在日職統治多年，他今年的表現極佳，不過大家著眼的是他季後賽的表現，兩場完投與世界大賽G7救場，這只是他合約的第2年，還有10年的時間，但我會把他放在最頂級評價（值得每一分錢甚至有賺）。」中時新聞網 ・ 18 小時前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 18 小時前