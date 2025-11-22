上市5年了還在缺遊戲？PS5遭投票公認「索尼史上最糟主機」，比PS3還慘

索尼 PlayStation 5 自 2020 年問世至今，正式邁入了第五個年頭。作為索尼推出的第五代家用主機，PS5 原本背負著引領次世代的重任，然而隨著生命週期過半，越來越多玩家開始質疑這台主機的表現。尤其是在扣除了與 PS4 跨平台的舊世代作品後，真正屬於 PS5 的第一方獨佔大作依然屈指可數。這股不滿情緒在國外論壇爆發，在一項熱門投票中，PS5 竟然被玩家公認是「索尼史上最糟糕的主機」，引發了社群間激烈的辯論。

你心中認為 PS5 是最糟的一代嗎？(Photo by Richard A. Brooks / AFP) (Photo by RICHARD A. BROOKS/AFP via Getty Images)

這場討論源自知名遊戲論壇 NeoGAF，一名網友發起辛辣提問：「PS5 是否已經坐實了『史上最差 PlayStation 主機』的地位？」儘管投票樣本數只有 1260 人，但結果卻呈現一面倒的態勢：高達 842 票（66.8%） 的玩家投給了「是」，認為 PS5 表現最差；而過去常被視為黑歷史的 PS3 則以 340 票（27%）位居第二。至於其他歷代主機的得票率則僅佔 1% 至 2%，顯示出玩家對 PS5 的失望程度已遠超前輩。

回顧歷史，PS3 曾因定價過高、硬體架構複雜導致開發困難、發售初期落後 Xbox 360 等因素，被視為索尼的一大挫敗。但 PS3 至少在生命週期的中後期急起直追，靠著大量獨佔神作與新 IP 的誕生（如《最後生還者》、《秘境探險》）成功逆轉評價。

反觀 PS5，網友點出了它無法被原諒的幾大罪狀。首先是災難般的開局，疫情導致的供應鏈斷鏈讓主機在前兩年「一機難求」，索尼不得不依靠延長 PS4 的壽命來填補空缺。更讓玩家憤怒的是價格策略，PS5 不僅沒有隨著時間推移而降價，反而因通膨等理由在全球多個地區調漲價格，打破了電子產品「晚買享折扣」的慣例，變成了「晚買反而更貴」。

但最核心的問題，始終回到了「遊戲」本身。許多憤怒的留言指出：「這台主機發售五年了，除了《死亡回歸》（Returnal），我們到底迎來了什麼令人驚艷的新 IP？」、「現在完全是靠 PS4 在幫 PS5 續命」、「這是一個被浪費掉的世代，索尼完全迷失了方向」。甚至有激進的評論將 PS5 形容為「一片貧瘠的荒地」，對比當年 PS3 雖開局不利但後勁十足，PS5 目前的陣容顯得蒼白無力。儘管仍有少數樂觀派認為「世代尚未結束，未來還有轉機」，但在上市五週年這個時間點，留給索尼證明自己的時間顯然已經不多了。