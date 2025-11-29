上帝創造狗是給人吃的！雅加達防疫禁令「「禁售狗貓肉」 違者恐吊照引發民怨

印尼部分地區仍存有狗肉餐廳與屠宰設施，政府將加強取締。（圖／達志／美聯社，下同）

狗肉在印尼雖非主流飲食，尤其在穆斯林為主的社會中，狗常被視為不潔之物，但部分少數族群長期視其為高蛋白來源或具有療效的傳統食品。近日印尼首都雅加達市長普拉莫諾阿農（Pramono Anung）正式簽署法令，禁止販售與食用包括狗、貓與蝙蝠等可能傳播狂犬病的動物肉品，違規者甚至會被吊銷營業執照等處分。此舉獲得動物保護團體支持，但也引發部分民眾強烈反彈。

雅加達市長普拉莫諾簽署禁令，禁止販售與食用狂犬病傳播動物。

綜合《法新社》（AFP）、《Mathrubhumi English》與《海峽時報》（The Straits Times）報導，普拉莫諾阿農於11月24日正式簽署法令，市府表示，禁令適用範圍包括活體動物、肉品以及各類加工或非加工產品，禁止一切與食用目的相關的活動。雅加達食品韌性與農業局局長席達巴洛克（Hasudungan Sidabalok）指出，目前市面上仍有19間餐廳與兩處屠宰場涉入狗肉交易，而這些行為將列為執法重點。該禁令自公告起設有六個月緩衝期，未來違規者將面臨書面警告，甚至吊銷營業執照等處分。

狗肉料理在特定族群間被視為傳統佳餚，但風險與爭議並存。

普拉莫諾強調，這項政策不僅是防疫考量，也符合印尼憲法保障全民健康與文明發展的精神。動保團體「印尼拒吃狗肉聯盟」（Dog Meat Free Indonesia，簡稱DMFI）對此表達高度肯定，稱此舉是「朝正確方向邁進的一大步」。該聯盟援引世界衛生組織資料指出，印尼每年仍有數十人死於狂犬病，光是2025年初至3月間，就已有25人因此病喪命。

狗肉在印尼並非全國普遍飲食，但在部分族群與地區中，仍被視為具有療效的傳統食物，甚至有人認為對抗登革熱有幫助。根據2021年一項民調，有93％印尼人支持全國禁止狗肉交易，但反對聲浪依然存在，像是36歲的阿爾芬多胡塔高（Alfindo Hutagaol）接受法新社採訪時直言：「上帝創造狗就是讓人吃的，不要只看負面，也要看到它的好處。」43歲的桑古薩卡拉（Sunggul Sagala）則強調，吃狗肉是長久以來的傳統，「不能突然就要消滅掉。」

目前印尼尚未有全國層級法律明文禁止狗、貓肉食用，但2018年農業部曾發布指引，將狗肉排除在「食品」分類之外。部分地區如中爪哇的三寶瓏市，已率先實施地方法令，查緝非法屠宰與販售行為。有網友與餐廳業者透露，禁令生效前，狗肉交易已逐漸轉為地下，價格高於牛肉，並以私下聯絡、無店面販售為主。餐廳業者也擔憂，未來飼養犬隻的商家可能轉向非法來源，例如捕捉流浪狗。

此項禁令在印尼引發激烈討論，支持者以公共衛生與動物權益為由表態贊同，反對者則憂心傳統文化遭抹煞，或導致黑市交易擴大。如何在政策執行與文化多樣性間取得平衡，將是雅加達市府面臨的最大挑戰之一。

狗肉食用在印尼屬文化爭議議題，各方聲音分歧。（圖／翻攝自X，@channelstv）

