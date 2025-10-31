上帝遺忘在花蓮的金色禮物曝光 他拍的《池上秋收》天堂震撼國際
資深記者鍾志鵬 / 花蓮報導
上帝沒有忘記花蓮。歷經地震、颱風、水災重創的花蓮，再度迎來秋收的金黃季節。2025年池上秋收稻穗藝術節中，優人神谷與原住民歌手桑布伊共同演出《我回來了！》，用肢體與歌聲向大地致敬，展現「天人合一」的精神。而這場重生的禮讚，全被長年記錄台灣風景的攝影師林建邦鏡頭捕捉，成為最動人的見證。
他重返池上 紀錄金黃稻浪中的生命禮讚
攝影施林建邦說：「當我再進入池上鄉站在稻田間，望著金黃稻浪隨風起伏，彷彿看見花蓮與整個東部土地的重生與美麗延續。」花蓮光復鄉雖歷經災難摧殘，但國軍與萬名志工的投入，讓大地逐漸恢復生機。秋收時節，層層稻浪如金色海洋，在陽光下閃耀著希望的光芒，這片土地展現出「傷後依然挺立」的力量，也讓他深深感受到「重生的感動」。
光與風的節奏：鏡頭下的台灣詩篇
林建邦回憶起拍攝時的畫面：「我騎著機車穿梭於池上的鄉野間，陽光穿透雲層灑落在層層稻田上，形成閃動的金黃光影。」「當我再進入池上鄉站在稻田間，望著金黃稻浪隨風起伏，彷彿看見花蓮與整個東部土地的重生與美麗延續。」林建邦回憶：騎著機車穿梭於池上的鄉野間，陽光穿透雲層灑落在層層稻田上，形成閃動的金黃光影，那一刻，光與風的節奏交織成大自然的樂章，透過鏡頭記錄下這片寧靜與純粹，是對土地最真實的讚頌，也是一段屬於台灣鄉間的溫柔印記。
那一刻，光與風的節奏宛如自然的樂章，他用鏡頭捕捉這片純粹與寧靜。這一張張照片不僅是攝影創作，更是對土地的深情告白，每一次快門，都是對台灣鄉間最真實的讚頌。
優人神谷 × 桑布伊：《我回來了！》的天地共鳴
在金黃稻浪間，鼓聲、歌聲與風聲交織。優人神谷的肢體劇場與桑布伊的靈魂之歌《我回來了！》，將人與土地、天與地之間的關係重新串聯。他們以「回家」為題，象徵人心的歸返與自然的擁抱，訴說著花蓮人從災後走回希望的旅程。這不僅是一場表演，更像是一場祈禱——為大地、為生命、也為記憶中的家鄉。
從鏡頭到心靈：他讓世界看見台灣的心動
攝影師林建邦說，希望看到照片的人能「透過影像，希望觀者能感受到土地的溫度與生命的力量。看見的不只是美景，更是台灣人的韌性與溫柔。就算無法親臨現場，也能被影像所觸動，彷彿腳踩稻田、聞著稻香，重新發現台灣山海之間那份樸實而動人的力量。
