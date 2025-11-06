上平國小行動智慧車初體驗 VR科技翻轉學習視野

行動智慧車開進高雄市杉林區上平國小，帶來一場結合科技與創意的「行動智慧學校VR體驗課程」；上平學童戴上VR頭盔，走進充滿想像力的虛擬世界，感受課程的魅力，讓偏鄉孩子也能體驗多元與有趣課程。(見圖)

上平國小今(六)日說明，六堂課程動靜交錯，由炭格社會福利基金會贊助、臺灣智慧教與學推廣協會舉行，內容豐富，從「VR體育課謝謝」的羽球、籃球競賽，到「VR美術課」的3D繪畫創作，孩子們在虛擬空間中動手、動腦、動心，學習成果豐碩；在「VR說故事」課程中，學生運用導覽軟體結合校園實景，創作屬於自己的數位故事，展現無限創意與表達力；而「教育元宇宙探討」則讓學生透過虛擬平臺進行小組交流，彼此分享作品，深化對數位科技學習的理解。

上平國小校長陳榮彬表示，VR科技讓偏鄉孩子能以全新視角學習，培養創造力與合作力，這樣的課程不僅開拓學習視野，也讓學生對科技產生濃厚興趣；特別感謝炭格基金會與臺灣智慧教與學推廣協會楊昌珣理事長長期關懷偏鄉教育，讓上平的孩子也能接觸世界級的科技學習資源。

該活動不僅讓學生體驗科技帶來的樂趣，更啟發他們主動學習、勇於嘗試的新態度；上平國小將持續推動科技融入教學，讓每位學童在學習路上都能擁抱創新、看見未來。