上床頻率越高「對伴侶越忠誠」？調查結果太驚人 「這種人」超會偷吃

性行為「這種頻率」的人最想要外遇。示意圖／Pixabay

伴侶之間上床的頻率和次數，和對待這份感情的忠誠度有關嗎？是否頻率越高，忠誠度也就越高呢？日本一項最新的調查結果，可能跟你想像的不一樣，「性行為這種頻率」的人最會偷吃。

日本媒體otonanswer報導，東京澀谷經營已婚交友網站「Healmate」的，Raison D’etre公司，日前針對全日本4827名20至59歲的已婚男女進行了關於「不倫意識」的調查。其中，20多歲的受訪者452人，30多歲、40多歲和50多歲的受訪者各625人，這次調查是「非無性伴侶實際狀況調查」的預先調查。

懷疑配偶外遇嗎？

首先，當被問及他們對配偶出軌的懷疑程度時，53.7％的受訪者回答「我完全不懷疑」，22.7％的受訪者回答「我不太懷疑」，這意味著76.4％的受訪者不懷疑他們的配偶出軌。17.4％的受訪者回答「我無法斷定」，而回答「有點懷疑」和「強烈懷疑」的受訪者合計佔6.3％。

廣告 廣告

以年齡組來看結果，20多歲的人中「完全沒有懷疑」的比例為49.8％，30多歲的人中為 53.0％，40多歲的人中為50.5％，50多歲的人中最高，為60.5％。

針對這些結果，調查公司表示：「婚外情和外遇經常被認為是婚姻關係的風險，但至少在本次調查的範圍內，不能說大多數人每天都對此抱有強烈的懷疑」。

自己想要偷吃嗎？

接著，受訪者被問到是否有想要或是直接外遇時，46.9％的人回答「從未」，15.2％的人回答「很少」，62.1％的人表示「沒有外遇的慾望或從未外遇」。同時，18.2％的人回答「兩者皆非」，19.7％的人回答「有點」或「經常／實際有外遇」。

Raison D’etre公司以此說明，雖然大多數回應都是負面的，但其分佈情況與之前提到的「懷疑配偶不忠」調查略有不同。

雖然各年齡組之間沒有顯著差異，但按性別分析結果顯示，38.5％的男性和54.9％的女性回答「從未」，女性的否定回答比例更高。另一方面，回答「偶爾」和「經常／實際做過」的比例合計，男性為24.4％，女性為15.1％，男性比女性高出約9個百分比。

Raison D’etre公司說，在出軌的行為和慾望方面，男性似乎更積極主動，而女性則更被動，這表明男性和女性在對待和迴避這些問題的方式上可能存在差異。

每週兩次還想外遇

最後一題問到「你和你的配偶多久進行一次性行為？」並研究了這與出軌的慾望和經歷之間的相關性，55.3％ 的人回答「（性交頻率）每週兩次以上」和「（出軌的慾望和經歷）從未」。

在回答「從未」或「很少」（出軌）的人群中，佔比最高的是「大約每週一次」（67.4％）。然而，以「大約每月一次」（66.3％）為分界線，結果顯示，隨著性行為頻率的降低，外遇比例呈下降趨勢。

但是，在那些「每週兩次或兩次以上（性行為）」的人中，有14.5％ 的人「經常想要或實際上已經出軌或有婚外情」！Raison D’etre公司直言，這可能與受訪者較高的性慾有關。



回到原文

更多鏡報報導

妹子拍「吞吐片」叮囑：看完要刪 男友竟分享給前任再轉傳網友！法官判了

才交往半年！女友春節「討3萬元紅包」：我家重禮數 網友齊喊這句話

老家有四個小孩！過年紅包「只願給兩個」原因曝光 網友戰翻

金泰希送親姊68坪豪宅出事！30億豪宅遭查封 公司急發聲「真相」曝光