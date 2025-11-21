上廁所人不見？替代役男剛入營就偷軍官車落跑 軍方：送憲兵隊調查
成功嶺昨晚驚傳26歲李姓替代役男剛入營，涉嫌偷走軍官私人轎車逃跑事件。役政司證實，經家長確認，李男已回台北住家；陸軍十軍團說，李男涉嫌偷竊成功嶺軍官轎車後，冒用車上證件身分，欺哄安檢哨哨兵出營，除報警，並針對假冒身分送憲兵隊調查。警方說，已通知家屬帶役男赴派出所製作筆錄，以釐清案情。
役政司說明，李男昨天下午2時入營，昨晚9時在教室填資料，後與其他替代役男上廁所離開教室，5分鐘後點名，發現人不見了，經營區搜尋1小時後通知家長，家長在今天凌晨2時回電，確認人已回台北住家。
役政司指出，經查李男疑似軍中適應不良，情緒不穩定，現階段讓李男先請假，待情緒平穩，再由家屬帶回軍中，後續也將請醫生診斷是否有身心狀況，確認有無需停役。
至於李男涉及偷竊罪嫌，未來服役期間恐被司法單位傳喚說明，役政司表示，若非涉及公務事項，就是請事假，再回營繼續服役，直至達到禁役標準，並舉例重刑犯被判超過5年以上或連續在監服刑3年，就連當兵資格都沒有了，其餘則都應盡國民義務，另李男若於營區內涉及刑法、軍事營區管理，也將依法送辦。
烏日分局說明，警方接獲軍官報案稱，他的私人轎車在營區內失竊，警方依循報案人提供的車牌號碼，循線調閱監視器發現李男將失竊車輛開出軍營後，隨即北上返家，遭竊車輛已於北部尋獲，因李男涉及刑法偷竊罪嫌，已通知家屬帶李男赴派出所製作筆錄，以釐清案情，後續送地檢署偵辦。
十軍團表示，李男涉嫌偷走軍官轎車，已報警處理，李男還利用失竊車主車上證件，冒用身分欺哄哨兵出營行為，也將送憲兵隊調查有無相關違反軍事營區管理，強調一切將依法辦理。
更多udn報導
8500萬豪宅「現金一次付清」 神秘富豪細節曝
金正恩談處決姑丈細節？北韓叛官揭血腥內幕
麥當勞奶昔復出 他喝半杯曝：才知道為何停賣
讓人不想再去？一票人點1國：食物、景點沒特色
其他人也在看
網路嗆聲變真人PK！太平深夜13人持球棒追打 警全數送辦
太平深夜上演「網路互嗆」現實版！兩派人馬各召集好友「談判」，卻演變成持球棒互毆衝突，警方獲報後迅速鳴笛到場，這才阻止事態惡化。事後共13人被依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌送辦，警方強調要杜絕暴力、維護治安，呼籲民眾勿因言語紛爭而訴諸暴力，否則必將接受法律制裁！TVBS新聞網 ・ 12 小時前
角頭蝦米殺人案無期定讞 前持有槍彈再判5年
記者王勗／台南報導 綽號「蝦米」的蔡秉逸，一一０年二月間連涉重大暴力事件，持雙槍上門…中華日報 ・ 6 小時前
基隆居民驚見「屍漂田寮河」7旬翁不明原因落水！人拖上岸已明顯死亡
基隆市信義區田寮河昨天（21日）驚傳溺斃案，警消獲報出動3車、1艇、9人前往救援；並在今天（22日）凌晨發現落水者，拖上岸時，人已明顯死亡；初步了解，死者為78歲林姓老翁，已通知家屬，後續警方報請檢方相驗釐清死因，至於事故原因仍待調查。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
台股重挫近千點！賴清德卻用一句話酸馬英九 王鴻薇批沒擔當：竟搬出馬維拉
台股在經歷一天的大幅上漲後，今（21）日遭遇重挫，單日暴跌近千點，創下歷史第六大跌幅紀錄。總統賴清德今日前往雲林西螺鎮朝興宮贈匾致詞時表示，前總統馬英九交棒給前總統蔡英文時，台股指數僅約8千點，而他上任後積極推動經濟發展，今年股市最高曾達2萬8千多點，國民平均所得也超過韓國與日本。對此，國民黨立委王鴻薇批評，原來「股票漲是賴清德，股票跌是馬英九」。王鴻薇今日......風傳媒 ・ 11 小時前
慈濟基金會主辦 高雄杉林大愛園區長者健走
慈濟基金會主辦高雄市杉林大愛園區長者健走活動，不僅貼心安排三種不同的健走路線，還有志工陪同一起走，銀髮長輩大展身手，就連高齡90多歲也要走，另外長照據點長輩也上台表演才藝，人人活力十足。「點燃火把...大愛電視 ・ 3 小時前
慈濟啟動跨宗教和平之旅 奉上「無量義經」心燈予教宗
為促進國際間宗教交流與互動，慈濟基金會於2025年11月進行跨宗教和平...TCnews慈善新聞網 ・ 1 小時前
全台葛格夢回新莊？林書豪12/28粉絲見面會後 國王加碼辦「球衣退休儀式」
體育中心／黃崇超報導已於今年正式宣布退休的林書豪，在結束15年職業生涯後，他的影響力仍持續發酵。新北國王今日（21日）宣布，將於12月27、28日在新莊城堡舉辦「傳奇榮耀主題週」，並於28日賽後進行「Linsanity Forever」林書豪球衣退休儀式，據先前林書豪與國王社群發出同天有粉絲見面會，顯示該日林書豪人會在台灣、有望現身新莊體育館，讓球迷有機會於球場最終一睹「全台葛格」風采。FTV Sports ・ 17 小時前
涉重訊公布前借用帳戶賣股！聚鼎科技爆內線交易 創辦人150萬交保
被動元件大廠聚鼎科技（6224）爆出內線交易案！檢調接獲線報，聚鼎創辦人張忠本及副總經理還有協理等人，涉嫌以親友、同事的證券戶，在重大訊息公布前禁止交易期間賣股票，避免數萬元到上百萬的損失。台北地檢署台視新聞網 ・ 2 小時前
鴻海科技日! 郭台銘滿頭白髮現身 黃仁勳兒子黃勝斌也到場
財經中心／楊思敏、葉為襄、戴亞倫、賴文軒 台北報導台灣是全球AI中心，動向各界都矚目！鴻海集團科技日今天（21）重磅登場，堪稱史上規模最大，董事長劉揚偉開場時，更驚喜與創辦人郭台銘同台，一頭白髮的郭台銘一亮相，就吸引外界目光，引人關注的還有，輝達執行長黃仁勳的兒子，黃勝斌也親自到場，鴻海把握機會大秀AI肌肉。鴻海集團創辦人郭台銘vs.董事長劉揚偉：「我們特別的重量級嘉賓，創辦人Terry。」好久沒在鏡頭前亮相的鴻海集團創辦人郭台銘，頂著一頭白髮出席"鴻海科技日"，但他一席筆挺西裝，神采奕奕。劉揚偉在台上對郭台銘母親郭初永真逝世，致上最深切哀悼，兩人睽違兩年，再度合體，科技日現場，國際科技集團紛紛派人出席，相當重視。鴻海科技日! 郭台銘滿頭白髮現身 黃仁勳兒子黃勝斌也到場。(圖/鴻海提供)出席盛會的，還有輝達執行長黃仁勳兒子黃勝斌，也是輝達負責研發機器人的產品經理，輝達團隊們齊聚一堂，鴻海集團宣布全力衝刺AI領域。鴻海集團董事長劉揚偉：「想像一下明年有1000個機櫃，每個機櫃裡大概都有超過72顆GPU，從我們的合作夥伴，NVIDIA的角度來看，他們當然很樂見這件事，因為GPU用得越多，他們的商機就越大。」劉揚偉不忘在演講中提到，訂單可能滿滿滿，早上才宣布和美國科技巨頭，OpenAI合作，執行長奧特曼，特別錄影加持，科技日三大亮點，包含GB200今年出貨約9500櫃，預告推出"首款台灣製雙足人形機器人"也將亮相新款電動車MOdelA，還把北美版ModelC，和另一款電動車ModelB通通搬到科技日現場，給大家試乘。鴻海科技日! 郭台銘滿頭白髮現身 黃仁勳兒子黃勝斌也到場。(圖/鴻海提供)今年科技日，為期兩天，預估一萬人報名，鴻海不只在全球算力戰場卡位，也將帶領台灣科技業繼續往前邁進。原文出處：鴻海科技日AI三巨頭照過來！ 劉揚偉、郭台銘等大咖出席...還有「他」抵台！ 更多民視新聞報導莊正賢:輝達未來四季獲利估算 目前本益比不到30倍郭台銘「一頭白髮」現身！「真實精神狀態」首度曝光鴻海大舉投資AI 劉揚偉預言中國電車產業恐加速整併民視財經網影音 ・ 12 小時前
中國再度暫停日本水產品進口！業者曝前年就開始「脫中」：並非可靠夥伴
綜合日媒報導，北海道函館市的扇貝加工業者「きゅういち」指出，向中國出口的產品占公司總銷售額的1/4。社長餌取達彥表示：「才剛開始恢復出口程序，卻又再次受阻，實在令人遺憾。」青森縣橫濱町水產協同組合總經理高屋敷勇也感到困惑：「我們剛踏出第一步，出口卻又立刻停擺...CTWANT ・ 21 小時前
男子違停飄K味 南港警首用唾液快篩揪出毒駕
昨（21）日下午，台北市南港區一名轎車駕駛因違規停車於超商前遭員警攔查，不料車內竟飄出濃濃K他命氣味。南港分局員警當場以毒品唾液快篩試劑鑑驗，駕駛呈施用愷他命陽性反應。警方隨即依《道路交通管理處罰條例》第35條1項2款製單告發，並當場扣車。此案也是毒駕唾液快篩新制上路後，南港分局成功查獲並依新制告發自由時報 ・ 3 小時前
扯！替代役男入營7H就溜回家 逃出成功嶺方式曝光
成功嶺傳出役男落跑事件！270梯次一名李姓替代役男，20日下午2點報到，晚上9點多填資料發服裝時，藉口要上廁所跑掉，直到凌晨2點多，家屬反應他已回家，才知道這人成功逃出兵營，並返回老家休息，引發網路熱台視新聞網 ・ 13 小時前
國1北上大雅段大貨車撞護欄 駕駛受困、乘客拋飛無生命跡象
國道中山高北上176公里台中市大雅路段，21日晚10時許，發生一起大貨車失控撞上護欄事故，貨車駕駛受困車內，副駕駛座乘客遭拋飛，摔落一旁邊坡，已無生命跡象，國道警方與台中市消防局派員前往救援，處理現場，詳細事故原因有待調查釐清。國道警方調查，25歲吳男駕駛大貨車行駛於中山高北上176公里中線車道，不自由時報 ・ 2 小時前
深夜惡火！台南後壁廢棄物暫置深夜火警 「這5區」空氣品質恐受影響
台南市後壁區烏樹林風災廢棄物暫置場昨（21）日晚間20時40分發生廢棄物火警，消防人員第一時間趕赴控制火勢。台南市環保局今（22）日凌晨3時表示，隨風向轉為北至北北東，可能受影響的範圍已從後壁鄰近區域擴大至官田、善化、新市、永康、歸仁、仁德、東區及高雄部分地區。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
婦人遭毒駕輾斃 彰化警啟用毒品唾液快篩全面取締
近年一再發生毒駕肇事釀成重大傷亡事件，本月18日彰化員林又發生毒駕撞死人，警政署通令全國警察機關即日起展開「毒品唾液快篩試劑檢測」執法，彰化縣警察局為達到酒測+毒測執法零誤差，日前邀集刑事及交通幹部及承辦人員訓練，以實作情境演練及快篩試劑操作方式培訓種子教官，並全面推廣到第一線員警，確保執法正確與合自由時報 ・ 1 小時前
綠彰化對比民調獨漏他！卓伯源前副手不滿
[NOWnews今日新聞]下屆彰化縣長選舉綠營有4人表態，民進黨選對會與爭取提名人選取得共識，將於12月15日到18日其中一個晚上，進行市內電話民調，以綠藍PK對比方式進行，至於是國民黨立委謝衣鳯或工...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
新竹女教師驚傳校內墜樓 學生指「她是優秀的老師」
即時中心／林韋慈報導新竹縣某國中一名女教師於20日上午從校園高處墜落，送醫後宣告不治。事件傳出後，網路上傳出校方第一時間下達「封口令」，並有網友懷疑墜樓是否與校內霸凌案有關；也有學生指稱校方要求同學不要談論此事。針對各種說法，新竹縣教育局昨（21）日出面說明。民視 ・ 1 小時前
軍學攜手培育無人機專才 弘光科大與陸軍第十軍團締盟 共創教育與國防雙贏新局
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】弘光科技大學與陸軍第十軍團於19日進行策略聯盟合作協議簽約，代表學 […]觀傳媒 ・ 12 小時前
恢復公投綁大選 立法院三讀通過
現行公投法規定公投與大選脫鉤，立法院會今天經表決，三讀修正通過公投法第23條條文，明定主管機關應於公民投票案公告成立後三個月起至六個月內舉行公民投票，該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 18 小時前
瞬間腸爆裂！15歲少年遭同事脫褲「高壓氣管灌肛」 竟稱惡作劇...他內臟受損身亡
土耳其烏爾法省博佐瓦（Bozova）地區近日發生一起極其殘忍的職場霸凌致死事件。一名年僅15歲、在木工廠擔任學徒的少年穆罕默德·肯迪爾奇（Muhammed Kendirci），因遭到同事以「惡作劇」名義的暴力行為，最終傷重不治，引發當地社會關注。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前