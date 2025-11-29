上廁所超過15分鐘罰2000元！ 員工：拉肚子也只能忍著
中國南京一間公司被網友爆料，規定員工上廁所的時間必須控制在15分鐘以內，如果超過15分鐘，就要罰款人民幣450元（約新台幣2000元），爆料網友把一張對話記錄截圖發到網路上，有人專門拍攝員工在廁所的照片，還逐一標註每一位上廁所的員工進出廁所的時間，引發網友熱議，都覺得這間公司太誇張了。
綜合中國媒體報導，這件事情是前天（11月27日）被爆料出來的，有網友發布影片，曝光了一段聊天記錄截圖，內容顯示，2025年3月18日至2025年3月20日期間，有人拍攝了8名員工在廁所的圖片，並且還標註每位員工進出廁所時間。
從截圖裡面標註的時間來看，這8名員工上廁所的時間大約在12分鐘到16分鐘之間，爆料的網友還說，自己曾是這間公司的工廠員工，對話截圖是另1名員工向主管報告工廠員工上廁所的時間，因為公司有安排特定人員向主管匯報員工上廁所時間，然後主管又把對話截圖下來發到員工的群組，照片當時全部沒有經過馬賽克處理。
爆料者說，這間公司規定工廠員工每次上廁所時間不得超過15分鐘，否則就會罰款人民幣450元。此外，廁所門口還安裝了監視設備，若被認定為「上廁所太多次」，同樣會面臨450元的罰款，而「太多次」如何界定，則全看主管心情決定，曾有人因為這項規定，連拉肚子都只能忍耐。
網友看後紛紛表示這間公司太誇張，戲稱負責拍照的人是「廁所所長」，還有網友現身說法，說自己曾在這間工廠上班，做了3個月就決定辭職。其他網友紛紛留言表示「被偷拍的員工可以對公司提告吧」、「祝老闆自己得痔瘡」、「希望這間公司的老闆被自己的屎尿憋爆」、「我便祕每次上廁所都要1小時，那不得我每個月給公司發工資了」。
更多鏡報報導
超噁！便秘男送醫插管「糞便從嘴巴噴出」 竟是得了「這種病」
帶小孩去鼎泰豐吃飯！眼尖店員「這服務」貼心到離譜 網：店員會通靈
GG長痣！專科醫：可能是癌症 「女生也要小心」可手術處理
其他人也在看
職場歧視懷孕 勞動部將公布事業單位
去年新北市一位劉姓女子因懷孕遭資遣，家庭面臨經濟壓力，最後釀成一家三口命案的悲劇。勞動部昨公布「女性懷孕友善職場安全感大調查」發現，逾五成女性感受職場對懷孕者有歧視。勞動部長洪申翰說，勞動部將擴大懷孕歧視執法，違法者將明確揭示違法態樣，並公布事業單位及負責人姓名。聯合新聞網 ・ 1 天前
懷孕生子壓力大！逾5成女性感職場歧視 勞動部擴大檢查、公布企業名稱
新北去年發生一起人倫悲劇，劉姓女子因懷孕遭資遣，家庭面臨經濟壓力釀成兇殺案，引發各界關注孕婦及新手媽媽遭受職場歧視。勞動部今（11/27）日公布「女性懷孕友善職場安全感大調查」，有超過6成的女性擔心懷孕會影響升遷，還有逾5成的女性感受職場對懷孕者有歧視，更有近3成女性親身經歷懷孕歧視。太報 ・ 1 天前
年底想換工作？職場倦怠殺手曝光！ 網友熱議8大職業倦怠原因你中幾項
近年來，由於職場環境變動快速、產業競爭激烈，許多人終日忙碌，難以在生活與工作間取得平衡。在這種身心超載的環境下，不少人逐漸對工作失去熱情，甚至萌生離職念頭。那麼，究竟是哪些主要原因容易引發職業倦怠呢？《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月「職業倦怠原因」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的8大職業倦怠原因有哪些。NOW健康 ・ 1 天前
黃明志捲命案終於認了！與對方10多年恩怨累積 謝侑芯招魂法會影片曝光
日前在桃園的某會館，拍攝到有人幫謝侑芯舉辦法會，引發外界關注。畫面中，一名法師正在為意外離世的網紅謝侑芯進行儀式。而記者詢問黃明志經紀公司對此消息，目前尚未回應。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
世紀婚禮最高潮！許瑋甯被Cue定情曲「破天荒熱舞」邱澤臉紅全被拍
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，今年迎來兒子Ian。雖然婚宴採不開放媒體入場，但透過賓客社群分享，現場甜蜜片段仍在網路瘋傳，其中許瑋甯的一段「熱舞秀」更成為全場最高潮。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天 「最冷時段」曝光
週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 4 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 1 天前
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 23 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 3 小時前
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 27 分鐘前
林心如、霍建華也來了！低調出席許瑋甯、邱澤婚禮 2大男神罕見同框
許瑋甯與邱澤昨（28日）在台北文華東方補辦婚宴，星光熠熠，演藝圈眾多好友都來了，豪華陣容宛如三金紅毯，其中最受外界關注的就是超低調夫妻檔林心如、霍建華。兩人並未接受媒體拍照與訪問，全程在場內悄悄現身，卻意外被陳美鳳公開身影。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
80歲夫妻想租屋竟叫里長、社會局來！公證卻嗆沒繳房租你能怎樣…老人租不到房子？網曝現實跟口袋有關
台灣65歲以上人口超過430萬人，高齡者在租屋市場處處碰壁，成為居住正義的重大挑戰。內政部調查目前約有100萬獨居長者，近20萬人需要在外租屋，但現實中房東普遍對長者存在「年齡歧視」，僅不到5%房東願意租給高齡者。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
黃國昌拋棄民眾黨？他揭背後盤算：心裡很氣
[NOWnews今日新聞]民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪25日受訪時向現任主席黃國昌致謝，表示「這一年若沒有黃國昌，民眾黨早就垮了」，也預告柯文哲12月底後，將與小草、民眾黨公職有更多互動機會，相關進展...今日新聞NOWNEWS ・ 28 分鐘前
許瑋甯對邱澤「心動的3個瞬間」曝！他忍不住霸氣告白：要不要做我女友
邱澤、許瑋甯登記結婚四年，今（28）日在台北文華東方酒店補辦婚禮，現場有435人到場，場面十分盛大，婚禮會場星光閃耀，兩人今晚在婚宴中的誓詞內容感動全場，許瑋甯也分享了兩人從相識到相愛，一路走來從一個人變成一家人的心路歷程，還加碼透露是邱澤主動跟她告白。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
世界盃男籃／中華隊遭日本慘電 蔡其昌逆風聲援：希望大家鼓勵
中華男籃昨天在世界盃男籃亞太區資格賽遭日本以90：64痛宰，表現讓許多台灣球迷大失所望。對此，中華職棒會長蔡其昌發文聲援。 中華男籃昨天進攻全面熄火，上半場落後23分，下半場一度被拉開到30分以...聯合新聞網（運動） ・ 3 小時前
信驊漲停達7315元 創台股個股股價新紀錄
（中央社記者張建中新竹2025年11月28日電）台股股王信驊(5274)股價持續攀高，盤中強攻漲停，突破7000元關卡，達7315元，不僅再創新天價，並寫下台股個股股價新高紀錄。人工智慧（AI）基礎建設需求強勁，推升AI伺服器及傳統伺服器需求同步增長，信驊今年來營運高度成長，累計前10月營收達新台幣73.72億元，年增46.23%。在客戶需求熱絡下，信驊第4季營運表現可望優於預期，將延續營收逐季創高的趨勢，2026年第1季營收將進一步攀高到26億至27億元，可望續創單季營收歷史新高，年增26%至31%。信驊營運前景看俏，在法人買多賣少下，股價走勢強勁，繼13日打破大立光(3006)於2017年8月創下的6075元台股史上個股最高價紀錄後，今天延續強勁走勢，盤中攻上漲停，達7315元，再創新天價，並推高台股個股最高價紀錄。中央社財經 ・ 1 天前
直擊／邱澤、許瑋甯伴郎、伴娘團人選曝光 曝兒子Ian穿「小啾啾」超像爸爸
邱澤與許瑋甯的世紀婚禮於28日晚間在台北文華東方酒店盛大舉行，現場嘉賓堪稱三金等級，許瑋甯也甜蜜透露兒子Ian也在現場，「他今天穿得很爸爸很像，一樣有『小啾啾』。」兩人透露還沒想到蜜月地點日期，但一定會帶著寶寶一起，被笑說直接從蜜月升級成家族旅行！鏡報 ・ 19 小時前