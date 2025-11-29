上廁所超過15分鐘罰2000元！ 員工：拉肚子也只能忍著

一間公司規定員工上廁所時間超過15分鐘就要罰款。示意圖／Pixabay

中國南京一間公司被網友爆料，規定員工上廁所的時間必須控制在15分鐘以內，如果超過15分鐘，就要罰款人民幣450元（約新台幣2000元），爆料網友把一張對話記錄截圖發到網路上，有人專門拍攝員工在廁所的照片，還逐一標註每一位上廁所的員工進出廁所的時間，引發網友熱議，都覺得這間公司太誇張了。

綜合中國媒體報導，這件事情是前天（11月27日）被爆料出來的，有網友發布影片，曝光了一段聊天記錄截圖，內容顯示，2025年3月18日至2025年3月20日期間，有人拍攝了8名員工在廁所的圖片，並且還標註每位員工進出廁所時間。

廣告 廣告

公司安排專人對上廁所的員工進行拍照，再向主管匯報。圖／微博

從截圖裡面標註的時間來看，這8名員工上廁所的時間大約在12分鐘到16分鐘之間，爆料的網友還說，自己曾是這間公司的工廠員工，對話截圖是另1名員工向主管報告工廠員工上廁所的時間，因為公司有安排特定人員向主管匯報員工上廁所時間，然後主管又把對話截圖下來發到員工的群組，照片當時全部沒有經過馬賽克處理。

爆料者說，這間公司規定工廠員工每次上廁所時間不得超過15分鐘，否則就會罰款人民幣450元。此外，廁所門口還安裝了監視設備，若被認定為「上廁所太多次」，同樣會面臨450元的罰款，而「太多次」如何界定，則全看主管心情決定，曾有人因為這項規定，連拉肚子都只能忍耐。

網友看後紛紛表示這間公司太誇張，戲稱負責拍照的人是「廁所所長」，還有網友現身說法，說自己曾在這間工廠上班，做了3個月就決定辭職。其他網友紛紛留言表示「被偷拍的員工可以對公司提告吧」、「祝老闆自己得痔瘡」、「希望這間公司的老闆被自己的屎尿憋爆」、「我便祕每次上廁所都要1小時，那不得我每個月給公司發工資了」。



回到原文

更多鏡報報導

超噁！便秘男送醫插管「糞便從嘴巴噴出」 竟是得了「這種病」

帶小孩去鼎泰豐吃飯！眼尖店員「這服務」貼心到離譜 網：店員會通靈

GG長痣！專科醫：可能是癌症 「女生也要小心」可手術處理