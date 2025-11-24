上弦之貳也窮過？《鬼滅》童磨聲優「宮野真守」回憶月薪僅6萬日圓

由「金馬影后」舒淇領銜主演的最新電影《尋她》，刻劃在一處靜謐的南方蔗村，舒淇所飾演的「陳鳳娣」一家，正等待著新生命的誕生。然而一起意外事故，卻打破了原本的美好與寧靜，也讓陳鳳娣在一次次的挫折與變故中，開啟她尋找家人，也同時在尋找自我的覺醒之路。全片以質樸卻銳利的筆觸，刻畫中國偏鄉女性所面對的種種困境，不論是傳統社會根深蒂固的男尊女卑，或是農村當中的貧富差距，中文片名所尋的「她」，不僅是追尋在那場雨夜所失蹤的女嬰，更是在鄉村文化一直流失對於女性地位的自我認同。首度執導劇情長片的陳仕忠，以獨特的女性視角，輔以精湛的電影語言，穩健打造出這部深刻且讓人動容的藝術佳作，絲毫不像是新銳導演的首部電影，成功在華語影壇寫下璀璨奪目的一筆。 1994年出生的導演陳仕忠，第一次拍攝長片，就大膽碰觸敏感的女性議題，甚至從劇本階段就鎖定舒淇為女主角首選，而舒淇更一口答應詮釋嶺南農婦，甚至身兼出品人之一，以顛覆過往形象的精采演繹，塑造出「陳鳳娣」這位經典人物。尤其她為了貼近角色，不僅素顏演出，更學習嶺南粵語，並深入體驗農村生活。透過質樸的造型、克制的情感，演繹出農村婦女面對失去女兒時的脆弱，以及為自身而戰的堅韌，也讓導演大讚她的演出：「超越表演層面，成就整部電影的靈魂。」而舒淇的表演也獲得各界好評，不僅被業界評價為「影后級演出」，觀眾更直呼是她繼《刺客聶隱娘》後的最佳表演。 不僅如此，本片還集結白客、張本煜等實力派演員共同主演。在片中飾演舒淇丈夫的白客，突破他過往的喜劇形象，以細膩表演呈現出普通農村男性的懦弱與成長。他也為了貼近角色，提早前往廣東體驗農村生活，並學習農活與粵語。而由張本煜飾演的糖廠老闆，則展現出反派角色的複雜樣貌，以「可憐之人必有可恨之處」的人物塑造成功轉型。全片還集結金馬獎影后恬妞、郎月婷、袁祥仁、邵偉桐、吳佳尼、李相炫、張一心、邱天、茂濤等多位資深與新生代演員共同演出，不僅豐富了角色的層次，也讓故事在情感與現實之間取得細膩平衡，帶給觀眾餘韻深長的觀影體驗。 幕後團隊也為本片提供品質保證，曾獲多個國際獎項肯定的攝影指導吳旗，透過本片展現地域性視覺風格，為全片增添藝術辨識度；剪輯指導姚佳君則精準掌握全片的情感節奏。以專業團隊的默契配合，讓本片在技術層面達到極高水準，也讓本片強勢入選上海國際電影節主競賽單元，更成功獲頒金爵獎最佳藝術貢獻獎肯定。本片之後也陸續獲頒微博電影之夜的年度最受期待影片，並接連入選慕尼黑華語電影節、新加坡華語電影節，感動全球觀眾、創造雙贏的話題與口碑。 上映日期：2025-12-19

