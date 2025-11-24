上弦之貳也窮過？《鬼滅》童磨聲優「宮野真守」回憶月薪僅6萬日圓
曾為《鬼滅之刃》童磨、《死亡筆記本》夜神月等超人氣角色配音的日本知名聲優宮野真守，最近受邀登上日本電視台綜藝節目《キントレ》。在節目招牌單元中，宮野真守曝光了自己入職聲優 5 年時，月薪只有約 6.4 萬日圓。
根據日媒 Sponichi Annex 報導，宮野真守作為聲優出道 24 年，如今已是動漫和遊戲產業中人氣非常高的配音員。然而他卻在先前的節目中曝光，自己出道第 5 年時，月薪只有 6.4 萬日圓（約新台幣 1.3 萬元）。他隨後解釋這數字是扣除了另外兼職打工的收入，單靠配音本業的月薪大約就是這個水準。
而節目班底「Untouchable」的山崎弘也好奇詢問，聲優界是否有類似搞笑藝人負責「暖場」的新人基層工作？宮野真守直接確實有類似的工作內容，像是雖然沒有分配到具體角色，但必須混在人群中製造背景雜聲，接近戲劇中的臨時演員。
其他人也在看
台灣機車出頭天! 外銷西班牙.澳洲大增 專家:引擎科技強
財經中心／楊思敏、胡崇恩 台北報導台灣機車產業努力轉型，外銷有成，根據最新統計，出口西班牙和澳洲的金額，成長快速，是去年同期的2倍和29倍。專家分析，台灣品牌引擎科技強，高規格檢驗能耗和排氣，競爭力強。另一個強項則是"四輪摩托車ATV"，大多出口到澳洲、美國等大陸型國家。戴上安全帽，發動機車，穿梭大街小巷，機車是台灣代表元素之一。過去是機車代工王國的台灣，成功轉型，自有品牌在全世界嶄露頭角。機車達人雷尼：「摩托車主要競爭優勢是在於速克達，就是我們講的塑膠車、小綿羊這種車型。開發，尤其是R&D這一塊行之有年了，而且在於排污能耗這一部分，台灣的科技程度是非常領先的。」哪一國最愛台灣機車？汽車公會統計，今年前九個月，最大買家日本11.18億，年增51%，第二名西班牙年增243%。第五名的澳洲2.4億，是去年同期的29倍，拓展市場有成。專家指出，台灣機車品牌的引擎科技強。（圖／民視財經網）每年米蘭車展，台灣機車品牌都會參加，深耕歐洲市場多年。專家指出，當地對排氣量需求高，中大型的300、400CC的速克達，在歐洲發展得很好。雷尼：「如果台灣的這個車型、車廠，來應付這些嚴苛的環保規定，對外銷來講，是游刃有餘的，舊科技的引擎就足以應對了。車種別（加上）我們在引擎科技的部分，都有拉開那個(領先)距離。」專家表示，台灣國內對機車能耗與排氣嚴格要求。（圖／民視財經網）大大的低壓輪胎，操控手把，可以在各種地形上行駛，ATV四輪摩托車也是台灣的強項，適合澳洲大陸型國家。雷尼：「（ATV）這種車型其實在大陸國家，不管你是務農也好，或是從事一些工作等等，它有一個載貨的能力。」過去依附日系品牌，台灣車廠發展出完整供應鏈，以技術、車種多和靈活反應，在全球市場佔有一席之地。原文出處：台灣機車出頭天！外銷「這兩國大增」 專家：引擎科技強 更多民視新聞報導就算有AI 受美關稅衝擊持續 台經院：全球經貿動能將進一步放緩AI商機大爆發 台經院大幅上修台灣今年經濟成長率「逼近6%」兩岸大不同？台灣10月出口創新高 中國對美出口暴跌25％民視財經網影音 ・ 21 小時前
小心被騙！泰勒絲名列詐騙集團最愛利用名人TOP1 平均1人損失逾1.6萬
隨著人工智慧（AI）飛速進步，網路詐騙也跟著全面升級，不只手法百變，還越來越難分真假！近年最猖狂的，就是詐騙集團濫用名人肖像、聲音製作深偽（Deepfake）影片，誘導民眾點擊假連結，進而盜取金錢或個資。國際防毒軟體大廠邁克菲（McAfee）最新公布「2025年最具風險美國名人TOP10」，天后泰勒絲（Taylor Swift）高居冠軍，成為詐騙最愛拿來冒用的目標。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
尋她 (正式預告) | 電影預告
由「金馬影后」舒淇領銜主演的最新電影《尋她》，刻劃在一處靜謐的南方蔗村，舒淇所飾演的「陳鳳娣」一家，正等待著新生命的誕生。然而一起意外事故，卻打破了原本的美好與寧靜，也讓陳鳳娣在一次次的挫折與變故中，開啟她尋找家人，也同時在尋找自我的覺醒之路。全片以質樸卻銳利的筆觸，刻畫中國偏鄉女性所面對的種種困境，不論是傳統社會根深蒂固的男尊女卑，或是農村當中的貧富差距，中文片名所尋的「她」，不僅是追尋在那場雨夜所失蹤的女嬰，更是在鄉村文化一直流失對於女性地位的自我認同。首度執導劇情長片的陳仕忠，以獨特的女性視角，輔以精湛的電影語言，穩健打造出這部深刻且讓人動容的藝術佳作，絲毫不像是新銳導演的首部電影，成功在華語影壇寫下璀璨奪目的一筆。 1994年出生的導演陳仕忠，第一次拍攝長片，就大膽碰觸敏感的女性議題，甚至從劇本階段就鎖定舒淇為女主角首選，而舒淇更一口答應詮釋嶺南農婦，甚至身兼出品人之一，以顛覆過往形象的精采演繹，塑造出「陳鳳娣」這位經典人物。尤其她為了貼近角色，不僅素顏演出，更學習嶺南粵語，並深入體驗農村生活。透過質樸的造型、克制的情感，演繹出農村婦女面對失去女兒時的脆弱，以及為自身而戰的堅韌，也讓導演大讚她的演出：「超越表演層面，成就整部電影的靈魂。」而舒淇的表演也獲得各界好評，不僅被業界評價為「影后級演出」，觀眾更直呼是她繼《刺客聶隱娘》後的最佳表演。 不僅如此，本片還集結白客、張本煜等實力派演員共同主演。在片中飾演舒淇丈夫的白客，突破他過往的喜劇形象，以細膩表演呈現出普通農村男性的懦弱與成長。他也為了貼近角色，提早前往廣東體驗農村生活，並學習農活與粵語。而由張本煜飾演的糖廠老闆，則展現出反派角色的複雜樣貌，以「可憐之人必有可恨之處」的人物塑造成功轉型。全片還集結金馬獎影后恬妞、郎月婷、袁祥仁、邵偉桐、吳佳尼、李相炫、張一心、邱天、茂濤等多位資深與新生代演員共同演出，不僅豐富了角色的層次，也讓故事在情感與現實之間取得細膩平衡，帶給觀眾餘韻深長的觀影體驗。 幕後團隊也為本片提供品質保證，曾獲多個國際獎項肯定的攝影指導吳旗，透過本片展現地域性視覺風格，為全片增添藝術辨識度；剪輯指導姚佳君則精準掌握全片的情感節奏。以專業團隊的默契配合，讓本片在技術層面達到極高水準，也讓本片強勢入選上海國際電影節主競賽單元，更成功獲頒金爵獎最佳藝術貢獻獎肯定。本片之後也陸續獲頒微博電影之夜的年度最受期待影片，並接連入選慕尼黑華語電影節、新加坡華語電影節，感動全球觀眾、創造雙贏的話題與口碑。 上映日期：2025-12-19Yahoo奇摩電影戲劇（預告片） ・ 2 小時前
離家37年一毛都沒出!70歲老父回頭要女兒2千孝親費 結局曝光
70多歲王男離婚後離家37年，未扶養2位女兒，但他認為現在無業又無財產，女兒也成年了，每月要各付1000元扶養費給他，女兒反指從小由外公外婆撫養，聲請免除扶養義務，台南地院裁定免除女兒的扶養義務。裁定指出，王男與前妻結婚後生下2名女兒，1988年離婚，約定子女權利義務由前妻負擔，他離婚後即未再支付任自由時報 ・ 1 天前
黃國昌質疑包庇迷你足協 運動部：已進入司法調查
（中央社記者陳俊華台北24日電）民眾黨團總召黃國昌今天說，迷你足協詐領體育署補助高達1614萬元，體育署不斷拖延包庇，竟同意其分10年償還，質疑是包庇、放水；本案罪證確鑿，檢調卻還在睡，檢調單位、運動部應給人民交代。中央社 ・ 1 小時前
「台灣有事」最前線！日防相視察與那國島 宣示意味濃厚
日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，兩國緊張關係持續升高。日本防衛大臣小泉進次郎昨（23）日親自飛往問沖繩縣與那國町，視察陸上自衛隊與那國駐屯地，距離台灣僅111公里，被視為「台灣有事」時日本的第一線防衛據點，宣示警告意味濃厚。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
新車平均成交價快5萬美元 美國車價飆升車商折扣都難緩解
美國汽車市場在今年10月再度刷新價格紀錄，新車平均成交價來到4萬9105美元，距離5萬美元門檻僅一步之遙。根據美國汽車資訊網站Edmunds發布的最新數據，這項價格較去年同期上升3.1%，反映新車行情持續走高的市場趨勢。Edmunds分析總監伊萬．德魯里（Ivan Drury）指出，這波漲勢並非意外，尤其是在電動車占比攀升的背景下更為明顯。他表示，電動車本身......風傳媒 ・ 1 小時前
台中建案出人命！33歲工人「11樓墜2樓」左臉不見…搶救12小時不治
台中市南區復興路二段一處工地，昨日（23日）發生工安意外，一名33歲阮姓移工在11樓施工時，不慎從鷹架摔落，從27公尺高空直墜2樓，導致頭部重傷，左臉幾乎不見。警消到場將阮男送醫搶救，但歷經12小時搶命仍宣告不治，全案已報請檢方相驗。經初步調查，阮男為合法移工，勞工局認定營造業者違法，最高將罰30萬元，詳細事故發生原因仍有待調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
土城在地小吃巡禮～湯頭鮮甜的虱目魚肚米粉，冷天必喝！別忘了加點一份酥脆炸蝦捲
中午沒下雨，騎車出來吃午餐。原本看好要吃學成路的江家雞肉飯，結果在學府路停紅燈的時候看到魚佳堡，剛好有位外送員剛取餐出來，馬上跟阿肥說不然改吃這間，看起來好像不錯，天氣冷冷的喝點魚湯暖暖身體！Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
8點檔女星騎車林口出車禍 瞬撞「犁田翻滾3圈」畫面曝光
8點檔女星顏曉筠上周三（19日）上午11時許，準備前往攝影棚錄影時，騎車行經新北市林口區文化路1段462前，與1名35歲的王姓男子擦撞，當場造成顏曉筠連人帶車犁田翻滾3圈，猛撞路旁人行道的花圃，當場造成顏曉筠全身擦挫傷、左肩脫臼及韌帶斷裂，所幸經送醫無大礙，2人經酒測均未酒駕，這起車禍確切發生原因及肇事責任還待警方後續調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
提前8個月喊卡 美國政府效率部宣告解散
（中央社華盛頓23日綜合外電報導）原應運作到2026年7月的美國政府效率部宣告解散；這個部門作為總統川普承諾削減政府規模的象徵成立，但批評者表示，它幾乎沒有帶來顯著的節省效果。中央社 ・ 4 小時前
粿粿爆出軌王子！狄志為逆風喊話「反而有些心疼她」 點出局勢失控關鍵原因
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人范姜彥豐日前控訴王子（邱勝翊）偷情自己的妻子粿粿，並表示手上握有多項鐵證，粿粿隨後也發布17分鐘影片反控，雙方一...FTNN新聞網 ・ 1 天前
壽險轉骨關鍵一役 出四大招
壽險業拚轉骨的關鍵一役─壽險匯率會計調整研討會周三（26日）登場，產官學界大咖齊聚尋求共識；壽險公會率先表態，除優先推動「AC債券的投資部位採攤銷評價」外，「採十年匯率均價」、「遞延資產」及「匯率覆蓋法」等三大建議案也已送進保險局審核。工商時報 ・ 10 小時前
爆噁！烤肉吃一半嘴巴掉出「10cm深褐色活蟲」以為蚯蚓 一查是牠嚇傻
大陸廣州一間烤肉店爆出食安意外！一位民眾日前與友人到海珠區江燕路萬科里的烤肉店用餐，沒想到朋友在吃生菜包烤肉時，突然覺得口中觸感怪怪的，下一秒竟然有一條長達 10 公分、深褐色、還在蠕動的活蟲從嘴裡掉出來，現場所有人全被嚇到臉色大變。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
李㼈愛女搭捷運遺失1絕版物…崩潰急發求救文！
娛樂中心／翁莉婷報導資深男星李㼈和熊家婕的校花女兒李紫嫣，近年來也跟隨父母的腳步踏入演藝圈，並於2020年以女團「PER6IX」出道，甜美可愛的長相、氣質破表的模樣，也被外界封為「最美星二代」。昨（21）日她無預警在Threads上PO文求救網友協尋「1物」還焦急表示「找不到特別無助」。民視 ・ 1 天前
「剩1公里下山」十軍團裝甲兵「八唐縱走」失聯 國軍、警消擴大搜索
登山失聯！一名服役於陸軍十軍團的裝甲兵，前天（11／21）休假獨自前往台中市和平區，挑戰「八唐縱走」路線驚傳失聯。他下山前還傳訊息告知女友，表示「還剩1公里就下山」，沒想到晚間卻遲遲未見人，女友也緊急通報。目前警消全力搜救，今天（11／23）國軍也加派人力搜尋。太報 ・ 23 小時前
百元現鈔沒人拿？網點名「2物常被偷」 眾人熱議揭關鍵
近日社群平台Threads上有一則貼文引發熱議，一名網友分享在蝦皮智取店看到的景象，機台上有400元現鈔直接大剌剌擺著，沒有人會拿走，但機車上的鹽酥雞或安全帽卻會被偷，讓該網友直呼台灣真的很奇怪。許多網友紛紛議論表示，偷400元可能會被監視器拍下告侵占，但偷機車上的鹽酥雞結果卻會不一樣。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前
AI泡沫？Google高層坦言更擔心這1點
[NOWnews今日新聞]Google日前正式推出Gemini3模型，再度引爆科技圈話題，Google母公司Alphabet股價更是頂著「AI泡沫」疑慮逆勢上揚，GoogleCloud副總裁兼AI基礎...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
麥當勞內用杯不衛生？男「衛生紙擦出超噁黑垢」氣炸 業者回應了
台灣麥當勞2023年全面推出內用杯，希望推廣環保，不過有男子近日使用內用杯時發現，用衛生紙擦拭杯口邊緣一圈竟有黑垢，讓他直呼噁心、質疑根本不衛生，影片曝光後引發熱議。對此，麥當勞回應，將持續加強內部訓練。中時新聞網 ・ 20 小時前
廟會車輛擋道應變方法多 民眾人肉千斤頂.堆高機抬車
其實廟會出現車輛擋道，經常發生。比如三年一次、吸引許多人朝聖的屏東東港迎王平安祭，去年就曾被人目擊，汽車擋到千歲王爺的路，廣播很多次還是找不到車主，眾人只能當「人肉千斤頂」合力抬車，就連警察也來指揮，...華視 ・ 1 天前