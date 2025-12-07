上拳願擂台PK王世堅？游智彬簽「生死狀」喊：接受挑戰

游智彬在臉書發文表示，接戰王世堅立委。圖／袁維駿攝、游智彬臉書。

總統賴清德日前宣布編列1.25兆國防特別預算，遭到國民黨質疑，提高預算是準備打仗。新黨副秘書長游智彬因此槓上民進黨立委王世堅，昨（6）日游智彬在臉書發文表示「接戰王世堅立委」。消息曝光後，引發網友熱議。

近日1.25兆國防特別預算引發爭議，民進黨祕書長徐國勇表示，「總不能上完廁所才去買衛生紙」。新黨副秘書長游智彬因此跑到民進黨中央黨部，在現場撒衛生紙抗議。對此，民進黨立委王世堅則批評說，愛中國可以去住，並批評游智彬是在幫腔中國，「我人在這邊，他在那邊吆喝什麼意思？」王世堅嗆說會隨時擺好擂台，「找個地方，生死狀簽一簽，在那邊亂吆喝，我不吃他這一套」。

游智彬簽下免責聲明書。圖／翻攝自拳願明星格鬥賽臉書

昨日拳賽臉書粉專「拳願明星格鬥賽」在臉書發布貼文，表示「戰神游智彬接戰王世堅立委！12月27日上拳願擂台」。游智彬轉發這則貼文說，「決定接受王世堅挑戰，由拳願舉辦擂台 ，生死狀簽下去了」。他也曬出去拳擊館的照片，畫面他身穿拳擊服裝、擺出握拳動作，也曬出已經簽下的免責聲明書，表態願意登上拳願舞台。

消息曝光後，引發網友熱議，不少人留言寫下，「戰神阿彬哥加油！手下不要留情，世間不准投降」、「哇…還真的不是隨便說說的」、「不要啦這年紀打拳風險太高了」、「戰神加油」、「應該不可能吧」。



