上曜張祐銘暖捐150萬挺聽損兒

【記者柯安聰台北報導】台北文華東方酒店日前（30日）上演一場溫暖的競標戰。由中華民國兒童慈善協會舉辦的歲末音樂晚宴中，台下賓客星光熠熠，而最吸睛的不是奢華拍品，是一位企業家毫不猶豫的舉牌、以150萬元拍下愛馬仕鉑金包。上曜集團（1316）董事長張祐銘，他不是為了收藏，而是為了讓更多聽損兒童重新聽見世界。他溫暖強調，慈善不是一次性的給予，而是長期的工程。



當晚拍賣氣氛高漲，眾人舉牌角力，最後張祐銘以現場最高價搶下鉑金包，熱血捐款支持聽損兒童療育計畫，引來全場熱烈掌聲。賓客包括聯強國際代表苗楊傳芳、互助營造顏瓊姿、旅日歌手翁倩玉、中國小姐黃秀慧等人，皆到場力挺公益，氣氛感人。







圖：右起聯強國際苗楊傳芳，中國小姐黃秀慧，慈善協會呂佳慧理事長，上曜建設公司張祐銘董事長，慈善協會戴芳如理事，華視陳雅琳總經理。



張祐銘受訪時語氣堅定，溫柔的說，慈善不是一次性的給予，而是長期、系統性的工程。能讓孩子從無聲走向有聲，那個發自內心的笑容，就值得我們做一百次。



兒慈協會自1996年成立起，專注照護16歲以下弱勢兒童，辦理醫療、就學與突發家庭變故補助；更創立「聽損兒童音樂律動課程」，協助孩子訓練聽覺敏感度、口語表達與社交能力。同時推動音樂、舞蹈、戲劇等表達性藝術治療，為孩子建立未來的力量。



2018年更與台大醫院合作聽力守護計畫，2022年進一步推動新的醫療模式「聽損兒童音樂療育與聽語復健計畫」，並幫助弱勢家庭承擔高昂醫療費用，讓「聽見世界」不再是少數人的幸運，而是每個孩子的權利。



張祐銘指出，這150萬不只是拍下一個包，也是拍下一扇門，讓孩子有機會重新聽見世界的聲音。希望能藉此行動提醒企業界：「能創造價值的企業，也應創造希望。」（自立電子報2025/12/1）