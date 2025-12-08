上曜殺進治水科技！吃下萬年清 一腳踏進半導體產業的「水命脈」

世紀民生、斐成、萬年清三家公司合體，上曜準備輸出「AI綠色園區」的全套解方。圖／萬年清

上曜集團宣布收購萬年清，正式跨入治水科技版圖。透過世紀民生的AI技術結合萬年清的水資源治理能力，將打造更智慧、更節能的預測性水處理系統，為半導體與精密製造產業開啟新一代綠色升級方案。

上曜集團旗下的世紀民生（5314）、斐成（3313） 今日共同宣布，以每股33.525元公開收購萬年清（6624）已發行普通股股份。此次收購預定最高取得65%股權、最低約45%股權；併購完成後，萬年清將維持上櫃地位，並正式納入世紀民生合併報表。

併購萬年清後，上曜集團等於正式踏進「治水科技」領域，把AI直接用在半導體和精密製造最重要的生命線「水」上面。也就是世紀民生會把自家擅長的AI演算法導入萬年清的污水處理系統，讓整套流程變得更聰明，可以提前「預測」廢水會怎麼變化，並自動調整藥劑，不用再靠人工盯著看。這不只讓處理效率更穩定，也能省下15-20%的化學藥劑成本。

更進一步，這些處理紀錄會自動變成「數位履歷」，再用區塊鏈做成不能竄改的「產品護照」。對供應鏈廠商來說，就像直接拿到一張「綠色通行證」，在面對國際大廠的環保查核時，會輕鬆很多。

併購完成後，將形成「AI運算（世紀民生）+場域建設（斐成）+水資源治理（萬年清）」的三方整合戰力。上曜集團也將具備輸出完整「AI綠色園區統包方案」的能力，鎖定台商回流潮與東南亞設廠需求所帶來的龐大綠能與治水商機。



