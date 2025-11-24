上曜董座張祐銘接任台大EMBA南友會第六屆會長

圖說：上曜集團董事長張祐銘（右）從鄭寶蓮（左）手中接下台大 EMBA 南台灣校友會第六屆會長。（圖片來源：上曜提供）

台大EMBA南台灣校友會22日於高雄漢來飯店舉辦新舊任會長交接典禮，上曜集團（1316）、世紀民生（5314）董事長張祐銘正式接下第六屆會長。也讓外界再度關注這位橫跨多產業、統領7家上市公司的南台灣掌門人創業傳奇。

第五屆會長、亞果遊艇集團董事鄭寶蓮致詞指出，5年前創會時，創會會長、國揚集團創辦人侯西峰指出南友會應秉持「凝聚好友、關懷互助、弘揚校譽」等宗旨，達成「跨界連結、共享視野」的願景，肩負「傳承、利他、博學」的使命。而新任會長張祐銘長年布局建築、生技等多元領域，產業視野廣度大家有目共睹，相信能讓南友會在跨界連結與影響力更上一層。張祐銘表示，能接下第六屆會長深具榮譽，未來1年將推動兩大方向：「擴大台大在南部的影響力」與「深化校友交流與資源連結」。 他透露，台大EMBA南友會將舉辦至少12場不同主題活動，包括台船、舊振南、台中洲際酒店的產業參訪與公益行動，希望打造「寓教於樂、資源共享」的南台灣校友生態圈。

廣告 廣告

圖說：張祐銘打造的上曜集團旗下擁有7家上市公司，預計在3年內挑戰千億市值。（圖片來源：上曜提供） 張祐銘為台大—復旦商學碩士，52歲即坐擁7家上市公司，包括：上曜建設（1316）、永捷（4714）、信立化學（4303）、世紀民生（5314）、斐成（3313）、詠昇（6418）、星雲（8047）。其企業版圖涵蓋營建、化工、精密製造、生技、保險科技等多項領域，形成具有協同效益的多元布局。

張祐銘出身台南、崛起於高雄，早年自保險業起家，不僅曾是保險超業，更成立華瀚保經，組出500多人團隊，在未滿30歲時月收入就突破200萬元，累積千萬身家。而後，2000年網路浪潮起飛時，他嗅到商機切入網路美食館，一口氣開到40家店，成為全台最大網咖連鎖龍頭，締造年營收10億元傳奇，至今仍是產業的經典案例，也展現其對市場節奏的敏銳掌握能力。

2006年起張祐銘重返台南，開始布局房地產。其上曜建設多項指標建案在區域市場深具代表性，尤其「湖美帝堡」跳脫過往台南「預售、豪宅、大樓」的三大票房毒藥，預售期即熱賣8成、最高單價達每坪40萬元，不僅重塑台南豪宅市場天花板，更讓沉悶多年的府城房價開啟全新局面，被視為台南豪宅市場的重要推手、獲得「台南豪宅王」的美名。

目前熱銷中的成屋豪宅「THE KING」，位於台南中西區湖美生活圈，主打 SRC全鋼骨結構與台江國家公園永久景觀，以創造百年建築、雕琢藝術品的心境打造，並搭配首創五合一耐震工法與高規建材配置，市場反應熱烈。據悉，已有南部神秘富豪豪擲1.39億元現金包層入住，引發轟動。

在近年火熱生技領域，張祐銘也不缺席。他領軍的世紀民生（5314）旗下保健品牌「朝和生醫」，推出食品級外泌體產品「維股泌」、「雪肌泌」，以熟齡與美容族群為主力客群，上市至今迅速累積約20萬名消費者，已成2024年以來事業營運成長的新動能。未來將持續導入AI與大數據應用，更計劃在兩年內推動掛牌。

目前上曜集團市值規模已逾548億元。張祐銘指出，目前集團主業涵蓋建築、化工、生技、金融，並擘畫未來以健康養生長壽經濟為發展主軸，並同步推進數位保險平台發展。同時將持續尋求併購與策略合作，以串接上下游產業鏈、形成「點線面一條龍」的品牌服務體系。

張祐銘強調，集團將以提高價值與服務為核心，預計在3年內挑戰千億市值，打造兼具成長性與競爭力的跨產業企業集團。

更多品觀點報導

2025高雄城市書展最後倒數 金浩然、黑熊森遊會登場掀高潮

高雄演唱會帶動人潮 陳其邁：推動旗津觀光、兒童樂園全面加速

