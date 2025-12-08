上曜集團再擴大版圖 世紀民生、斐成開發最多4.5億聯手吃下萬年清

上曜集團（1316）旗下子公司世紀民生*（5314）與斐成開發（3313）8日召開重訊記者會，宣布以每股33.525元公開收購工業廢水處理設備大廠萬年清（6624）。（圖片來源／世紀民生提供）

上曜集團（1316）旗下子公司世紀民生*（5314）與斐成開發（3313）8日召開重訊記者會，宣布以每股33.525元公開收購工業廢水處理設備大廠萬年清（6624）已發行之普通股股份。萬年清本來明年要改選董事會成員，還沒等到明年，上曜集團已經搶先入主了。

萬年清司這二年受惠於政府相關政策紅利，已承攬6件焚化廠廢水處理工程，並於2024年完成新竹縣焚化廠工程案等四件工程案之建造試車，而台南市城西焚化廠案則尚在執行中。然而上曜集團可能看中的另一個商機，根據萬年清的年報，2024年底萬年清與大型環保公司合作取得台灣封裝大廠新建廠的廢水處理訂單，切入先進封裝廠廢水市場。

萬年清去年拿到封測大廠廢水處理訂單

世紀民生指出，根據外資最新研究報告指出，人工智慧和資料中心規模化的水足跡將在2028年突破 1,000億公升，「缺水」將取代「缺電」成為算力發展的最大瓶頸。看準此一結構性趨勢，上曜集團旗下核心科技平台—世紀民生科技與斐成開發於8日傍晚宣布，以每股33.525元公開收購工業廢水處理設備大廠萬年清已發行之普通股股份。

公開收購期間為12月10日至12月29日止，預定最高收購數量為13,572,000股（即65%股權），最低收購數量為9,396,000股（約45%股權），若參與應賣數量達最低收購數量，本次公開收購條件即為成就；完成後萬年清仍維持上櫃地位並納入世紀民生*合併報表。此舉宣告世紀民生*正式跨足「治水」領域，掌握 AI 與半導體產業的「生產命脈」。

最多吃下1萬3千張耗資約4.5億元

隨著AI進入軍備競賽，水資源風險已從民生議題升格為「產業生死線」。不同於電力可跨區輸送，水資源具有在地僵固性，「沒有水，資料中心就得關停」，能協助科技巨頭在2030年前達成「水資源正效益」的「治水者」，將比純科技股更具發展性。世紀民生*此次併購，正是為了將自身的 AI 演算優勢，結合萬年清的流體化床技術，轉型為高科技業急需的「智慧治水方案商」。

世紀民生表示，將導入AI演算法至萬年清的污水處理系統，針對特用化學及半導體精密製造業進行「預測性水處理」，可精準調控，預判廢水濃度波動，自動調整藥劑，降低15-20%化學品消耗，完成產業數位履歷，生成不可篡改的區塊鏈「數位產品護照」，協助供應鏈客戶輕鬆通過國際大廠的綠色稽核。

集團綜效：打造「水、電、算力」完整閉環

此次由世紀民生*與斐成聯手提出公開收購案，亦象徵上曜集團積極透過併購深化環保工程與半導體供應鏈之布局，強化未來成長基礎。作為工業廢水及有機廢氣處理的專業廠商，萬年清近年受惠於半導體先進封裝產能擴張，已取得多張重要訂單。未來除延續半導體需求外，更看好台灣廢水處理升級與廚餘能源化市場的成長潛力。同時，萬年清近年除深耕台灣市場外，已於越南與印度設立分公司，擴大國際競爭力。

