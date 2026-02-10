上月啟動僅1天即喊卡 柏崎刈羽核電廠第二次重啟

日本東京電力公司於當地時間9日下午2時重新啟動位於新潟縣的柏崎刈羽核電廠，這是繼1月因技術問題暫停後的第二次重啟嘗試。該核電廠為全球發電容量最大的核能設施，總裝置容量超過8000百萬瓦，自2011年福島核災後已停機逾14年。

位於新潟縣的柏崎刈羽核電廠重新啟動。 （資料照／《路透社》）

綜合外媒9日報導，東京電力公司曾於1月21日首度嘗試重啟該廠7座反應爐中的其中一座，但隔日因監控系統警報響起而緊急停機。公司官員後續說明，警報偵測到一條電纜的電流出現輕微變化，不過數值仍在安全範圍內。東京電力已調整警報設定值，並確認反應爐可安全運轉。

根據東京電力的聲明，重啟後的反應爐將進行進一步檢查，預計3月18日或之後才會進入商業運轉階段，屆時將接受監管機構的全面檢驗。公司強調，「我們將透過實際行動與成果，持續展現柏崎刈羽核電廠以安全為優先的承諾。」

2011年東日本大地震引發海嘯，導致福島第一核電廠發生爐心熔毀，成為車諾比事件後最嚴重的核災，日本隨後關閉全國幾乎所有核反應爐。然而近年來，日本政府逐步調整能源政策，將核能視為達成2050年碳中和目標、降低化石燃料進口依賴，以及因應人工智慧技術帶動電力需求成長的關鍵策略。

1月21日抗議者在東京集會反對重啟核電廠。（圖／《路透社》）

日本首相高市早苗於8日贏得國會大選，她一直積極倡議核能發電，認為重啟反應爐對強化日本能源安全、支持工業成長及維持經濟競爭力至關重要。自福島核災後，日本已有14座反應爐在嚴格安全標準下恢復運轉，截至1月中旬有13座處於運轉狀態，柏崎刈羽核電廠是東京電力旗下首座重啟的機組。

該核電廠已完成大規模安全升級工程，包括興建高達15公尺的防海嘯牆、提升緊急電力系統位置及其他防護措施。不過當地民意仍呈現分歧，新潟縣政府於去年9月進行的調查顯示，約60%居民反對重啟，僅37%表示支持。

反對民眾擔憂可能發生重大事故，並指出東京電力過去曾發生隱瞞醜聞、小型事故，且疏散計畫不夠完善。今年1月8日，7個反核團體向東京電力及日本原子力規制委員會提交近4萬人連署請願書，要求停止重啟計畫。儘管反對聲浪持續，日本政府的核能復興政策顯示，核電將在未來能源配比中扮演更核心的角色。

