上月才剛新婚！逸祥爆「對丈母娘飆三字經」愛妻委屈挨罵
節目《11點熱吵店》本集內容「夫妻開戰愛情翻盤？！進入婚姻全是考驗」，邀來4對夫妻分享彼此磨合過程，逸祥和原住民歌手紫布爾正若（娃娃）10月才結婚，卻爆出婚前曾對著丈母娘狂飆三字經，一連罵了10多通電話；購物專家陳真則在家中安裝7支監視器，把老公強尼抽菸、看「謎片」的舉動掌握得徹底，逼得強尼只能躲在餐桌下睡覺。
逸祥被娃娃控訴有最毒的嘴，她之前因罹有甲狀腺低下疾病，體重從48公斤飆升到110公斤，導致她自信心全無而不願出門、不想工作，情緒跌落到谷底，豈料逸祥有天竟脫口：「我覺得妳有點肥，要不要減肥一下！」
娃娃加碼爆料，2人在交往1年多後，有次在路邊租借共享汽車，前往取車路上，逸祥不滿她碎念路程太遠，當下扭頭就走，娃娃求救媽媽來接送，隨後好意電話詢問逸祥身在何處，沒想到逸祥接起電話，破口大罵三字經，娃娃委曲說：「我連打10多通，他一接起來就罵，就連我說電話開擴音，我媽媽在旁，他也照罵不誤！」 對長輩飆罵三字經言行，把來賓看得瞠目結舌。
哈孝遠婚後對空姐妻直言「不是空姐就沒有價值」。（圖／TVBS提供）
而另一對夫妻咪咪則數落老公Paul，只因為自己不會開車、不會游泳，就被Paul痛罵：「妳是家中的拖油瓶！」而哈孝遠婚前霸氣寵空姐妻瑄瑄，要她累了隨時離職，自己可養她一輩子，婚後卻吐露真言「妳如果不是空姐就沒有價值」！
